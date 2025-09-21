Mircea Lucescu, atacat de un fost jucător pe care l-a antrenat: "Lui nu-i păsa de asta" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, atacat de un fost jucător pe care l-a antrenat: “Lui nu-i păsa de asta”

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 9:41

Mircea Lucescu, pe banca României / Profimedia

Selecționerul naționalei a fost un nume adus într-o discuție de Artem Kravets, fostul jucător trecut printre altele și pe la Dinamo Kiev. Cei doi au colaborat în 2020 timp de o singură lună, după care fotbalistul a plecat la Konyaspor.

După despărțirea de formația din capitala Ucrainei, în presă au apărut la acea vreme zvonuri potrivit cărora “Il Luce” l-a vrut afară pe jucător.

Ce conflict a avut Artem Kravets cu Mircea Lucescu

În ciuda despărțirii sale care a fost considerată una cu “cântec”, Kravets nu a vorbit despre acest lucru în cadrul unui interviu, ci a abordat alt subiect. Fostul fotbalist a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo Kiev în 2023, atunci când nu mai era pe teren, ci consilierul patronului, Igor Surkis.

Mircea Lucescu încă era antrenor la trupa din Ucraina, iar Kravets și-a adus aminte de neînțelegerile pe care le-a avut cu tehnicianul român, dar și cât de bine s-a înțeles cu actualul antrenor al formației alb-albastre, Oleksandr Shovkovski.

Cu Lucescu nu am comunicat deloc, pentru că eram concentrat pe școala de fotbal. Se pare că lui nu-i păsa de școală, așa că ne-am ocupat noi înșine de asta.

Cu Shovkovski am avut un dialog în legătură cu selecția. Am discutat despre ce jucători sunt necesari, pe ce poziții și cu ce caracteristici.

Când părerile se schimbau, aveam dialog. Practic, el era întotdeauna de acord cu toți jucătorii pe care îi recomandam,aproximativ 30, cu excepția unui singur atacant“, a spus fostul fotbalist, potrvit sport.ua.

Mircea Lucescu a pregătit-o pe Dinamo Kiev între iulie 2020 și noiembrie 2023, perioadă în care a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă.

