Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România - Antena Sport

Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România

Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România

Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România

Publicat: 7 martie 2026, 13:13

Fanii lui PAOK au revenit la locul accidentului din Timiș, unde șapte persoane au decedat/ AntenaSport

La 40 de zile de la tragedia rutieră de pe drumul dintre Timișoara și Lugoj, în care mai mulți suporteri ai echipei elene PAOK și-au pierdut viața, aproximativ 200 de fani greci revin în vestul României pentru a-i comemora pe cei care au murit în teribilul accident.

Sâmbătă, trei autocare cu suporterii eleni, familiile celor șapte victime precum și ambasadorul Greciei, în România, Evangelia Grammatik, au oprit în locul în care s-a produs accidentul, acolo unde va fi oficiată o slujbă de pomenire, de către Mitropolitul Banatului.

În memoria victimelor va fi ridicat și un monument care va marca pentru totdeauna locul în care o deplasare periculoasă și inexplicabilă s-a transformat într-o tragedie. Asociația Suporterilor Timișoreni Drukeria a fost cea care s-a implicat în obținerea tuturor avizelor pentru amplasarea monumentului funerar.

Momente copleșitoare la comemorarea fanilor lui PAOK, decedați în accidentul din Timiș

De altfel încă din primele ore de după accident, Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria a fost alături de comunitatea fanilor greci și de familiile celor răniți sau decedați. Mesajele de solidaritate, sprijinul oferit și implicarea directă a suporterilor timișoreni au demonstrat că, dincolo de rivalități, culori sau granițe, comunitățile de suporteri știu să rămână unite în fața durerii.

După momentul de comemorare, suporterii greci vor participa la meciul dintre Politehnica Timișoara și Metalurgistul Cugir, unde este programat un moment special de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața. Partida de fotbal se va juca pe stadionul Electrica din Timișoara.

Ziua se va încheia cu o întâlnire comună organizată împreună cu Druckeria, un gest de fraternitate care arată că fotbalul poate construi legături puternice între oameni, chiar și în cele mai grele momente.

Accidentul a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie 2026, pe drumul E70 dintre Timișoara și Lugoj, când un microbuz cu suporteri PAOK a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR. Șapte persoane au murit, iar trei au fost rănite. Impactul a fost surprins de o cameră de bord, iar analizele au arătat că șoferul era drogat, în mașină fiind găsite și substanțe interzise și alcool.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
