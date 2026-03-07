„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) a fost lăudat în Italia de Giuseppe Bergomi (62 de ani), fostul jucător legendar al lui Inter. Italianul a numit marele merit al antrenorului român, înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Bergomi a lăudat parcursul avut de Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, în Serie A. Acesta este de părere că antrenorul român are un mare merit în ceea ce privește faptul că a reușit să-i recâștige pe jucători, după dezamăgirile din sezonul trecut.

Cristi Chivu, lăudat de Giuseppe Bergomi înainte de AC Milan – Inter

Bergomi a subliniat faptul că Chivu are o relație excelentă cu jucătorii săi de la Inter. În privința derby-ului cu AC Milan, legenda lui Inter consideră că duelul este unul decisiv pentru ambele echipe, nerazzurrii având șansa de a face un pas uriaș către titlu, în cazul unui succes.

„Pentru Inter, Milan este cea mai greu de învins din campionat. Inter atacă, Milan așteaptă și contraatacă. Dacă greșești, te pot pedepsi. S-a întâmplat și în prima manșă, când Inter a creat mult mai mult, dar Milan a câștigat.

Inter este o echipă puternică, dar nu este clar superioară rivalelor sale, așa cum multora le place să spună. Să fim clari, nu mai suntem în perioada celor nouă ani dominați de Juventus!