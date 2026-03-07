„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan - Antena Sport

Închide meniul
„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 11:57

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu (45 de ani) a fost lăudat în Italia de Giuseppe Bergomi (62 de ani), fostul jucător legendar al lui Inter. Italianul a numit marele merit al antrenorului român, înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter.

Concret, Bergomi a lăudat parcursul avut de Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, în Serie A. Acesta este de părere că antrenorul român are un mare merit în ceea ce privește faptul că a reușit să-i recâștige pe jucători, după dezamăgirile din sezonul trecut.

Cristi Chivu, lăudat de Giuseppe Bergomi înainte de AC Milan – Inter

Bergomi a subliniat faptul că Chivu are o relație excelentă cu jucătorii săi de la Inter. În privința derby-ului cu AC Milan, legenda lui Inter consideră că duelul este unul decisiv pentru ambele echipe, nerazzurrii având șansa de a face un pas uriaș către titlu, în cazul unui succes.

„Pentru Inter, Milan este cea mai greu de învins din campionat. Inter atacă, Milan așteaptă și contraatacă. Dacă greșești, te pot pedepsi. S-a întâmplat și în prima manșă, când Inter a creat mult mai mult, dar Milan a câștigat.

Inter este o echipă puternică, dar nu este clar superioară rivalelor sale, așa cum multora le place să spună. Să fim clari, nu mai suntem în perioada celor nouă ani dominați de Juventus!

Cristian Chivu m-a surprins puțin. Dincolo de capitolul neplăcut din Liga Campionilor, ceea ce face în campionat nu era deloc ceva sigur dinainte. Cred că cel mai mare merit al său a fost capacitatea de a-i câștiga rapid pe jucători de partea lui. I-a avut pe toți alături încă de la început și acest lucru se vede pe teren.

Este un meci decisiv pentru ambele echipe: dacă Inter Milan câștigă, va avea 13 puncte avans față de locul al doilea și va fi pe drumul cel bun spre câștigarea Scudetto-ului, în timp ce dacă AC Milan câștigă și reduce diferența la șapte puncte, poate visa să reintre în lupta pentru titlu”, a declarat Giuseppe Bergomi, conform presei din Italia.

