„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj - Antena Sport

„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 13:53

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo/ Profimedia

Zeljko Kopic a prefațat duelul pe care Dinamo îl va disputa luni, cu CFR Cluj, în etapa a 30-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că nu se va putea baza pe patru jucători pentru partida din Gruia.

Concret, Mamoudou Karamoko este în continuare accidentat, după ce a părăsit terenul pe targă în partida cu FC Argeș, din etapa trecută.

Pe lângă Karamoko, nici George Pușcaș, Andrei Mărginean și Adrian Caragea nu fac parte din planurile lui Zeljko Kopic pentru partida cu echipa lui Daniel Pancu. După două înfrângeri la rând, antrenorul croat a subliniat că echipa sa e gata să dea totul pentru a obține cele trei puncte, înainte de startul play-off-ului.

„Este un meci dificil în deplasare, ultimul meci al sezonului regular. Suntem pe drumul cel bun, doar 4 echipe au rămas angrenate în două competiții, în Cupă și în play-off.

Karamoko nu va face deplasarea alături de noi, Pușcaș nu este pregătit, Mărginean nu este pregătit, Caragea la fel. Restul jucătorilor sunt pregătiți, mergem la Cluj să luptăm. Predicția noastră pentru Pușcaș este că va fi pregătit după pauza internațională.

Avem meciul cu CFR plus încă alte 10 în play-off și contra Craiovei în semifinalele Cupei. Toate meciurile sunt foarte importante și le vom trata ca pe niște finale, doar așa putem obține rezultate memorabile în acest sezon.

Pancu a făcut o treabă excelentă, știm că CFR traversează o perioadă foarte bună, au rezultate foarte bune. Dacă tratezi meciurile ca fiind ușoare, pierzi puncte. Cred că asta li s-a întâmplat unor echipe în acest sezon, nimeni nu se aștepta ca FC Argeș să se descurce atât de bine.

Trebuie să dăm totul la restul meciurilor și vom vedea la final ce am reușit să obținem. Dinamo, Argeș, U Cluj și Craiova sunt angrenate în ambele competiții. Va fi o luptă crâncenă pentru trofee și pentru locurile de Europa, dar suntem pregătiți să dăm tot ce avem”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă, înainte de CFR Cluj – Dinamo, meci care se va disputa luni, de la ora 20:00.

