„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj - Antena Sport

Zeljko Kopic a prefațat duelul pe care Dinamo îl va disputa luni, cu CFR Cluj, în etapa a 30-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că nu se va putea baza pe patru jucători pentru partida din Gruia.

Concret, Mamoudou Karamoko este în continuare accidentat, după ce a părăsit terenul pe targă în partida cu FC Argeș, din etapa trecută.

Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj

Pe lângă Karamoko, nici George Pușcaș, Andrei Mărginean și Adrian Caragea nu fac parte din planurile lui Zeljko Kopic pentru partida cu echipa lui Daniel Pancu. După două înfrângeri la rând, antrenorul croat a subliniat că echipa sa e gata să dea totul pentru a obține cele trei puncte, înainte de startul play-off-ului.

„Este un meci dificil în deplasare, ultimul meci al sezonului regular. Suntem pe drumul cel bun, doar 4 echipe au rămas angrenate în două competiții, în Cupă și în play-off.

Karamoko nu va face deplasarea alături de noi, Pușcaș nu este pregătit, Mărginean nu este pregătit, Caragea la fel. Restul jucătorilor sunt pregătiți, mergem la Cluj să luptăm. Predicția noastră pentru Pușcaș este că va fi pregătit după pauza internațională.