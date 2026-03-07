Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 12:58

Louis Munteanu - Profimedia Images

Cristi Balaj a dezvăluit oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul acestuia în MLS, din iarnă. Fostul președinte al clujenilor a transmis că atacantul a fost extrem de nemulțumit de faptul că nu a plecat de la echipă în vară.

La momentul respectiv, s-a zvonit că mai multe cluburi de top din Franța și Spania sunt pe urmele lui Louis Munteanu, care în sezonul trecut a fost golgheterul Ligii 1.

10 milioane de euro plus bonusuri, oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Cristi Balaj a transmis însă că un club din Franța a oferit suma de 10 milioane de euro, plus bonusuri, pentru Louis Munteanu. Aceasta a fost cea mai mare ofertă primită de clujeni pentru atacantul de 23 de ani, care nu a fost însă lăsat să plece, în speranța că o altă echipă va oferi mai mult.

„(n.r Regretați când vedeți ce bine merge CFR acum?) Nu îmi pare rău. Am vrut să plec mai devreme, când a plecat și Dan Petrescu. Nu mă așteptam, ținând cont de calitatea jucătorilor, sunt aceiași jucători, cu excepția lui Alibek.

Noi aveam și un Louis Munteanu nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în vară. (n.r Care era suma reală în vară pentru Louis Munteanu?) 10 milioane plus bonusuri, ofertă din Franța.

Atunci au fost oameni care au avut grijă să ne aducă un mare deserviciu, garantând că vor aduce o ofertă mult mai mare. Sper că se va acomoda în SUA și va demonstra că este un jucător valoros”, a declarat Cristi Balaj, conform digisport.ro.

În iarnă, cei de la DC United au oferit șase milioane de euro și l-au transferat pe Louis Munteanu. Atacantul a bifat deja două meciuri la echipa din MLS, cu care a semnat un contract valabil până în vara lui 2029.

1 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 2 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 3 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 4 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 5 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce 6 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: "I-am promis"
