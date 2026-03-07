Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit” - Antena Sport

Cristi Balaj a dezvăluit oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul acestuia în MLS, din iarnă. Fostul președinte al clujenilor a transmis că atacantul a fost extrem de nemulțumit de faptul că nu a plecat de la echipă în vară.

La momentul respectiv, s-a zvonit că mai multe cluburi de top din Franța și Spania sunt pe urmele lui Louis Munteanu, care în sezonul trecut a fost golgheterul Ligii 1.

10 milioane de euro plus bonusuri, oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Cristi Balaj a transmis însă că un club din Franța a oferit suma de 10 milioane de euro, plus bonusuri, pentru Louis Munteanu. Aceasta a fost cea mai mare ofertă primită de clujeni pentru atacantul de 23 de ani, care nu a fost însă lăsat să plece, în speranța că o altă echipă va oferi mai mult.

„(n.r Regretați când vedeți ce bine merge CFR acum?) Nu îmi pare rău. Am vrut să plec mai devreme, când a plecat și Dan Petrescu. Nu mă așteptam, ținând cont de calitatea jucătorilor, sunt aceiași jucători, cu excepția lui Alibek.

Noi aveam și un Louis Munteanu nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în vară. (n.r Care era suma reală în vară pentru Louis Munteanu?) 10 milioane plus bonusuri, ofertă din Franța.