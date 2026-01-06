Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: "Nu mai am păr" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: "Nu mai am păr"

Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: "Nu mai am păr"

Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 17:13

Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: Nu mai am păr

Deian Sorescu, după amicalul cu Petrolul / AntenaSport

Deian Sorescu (28 de ani) a jucat într-un amical dintre Gaziantep şi Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1. La finalul jocului, fotbalistul naţionalei a dat declaraţii.

El a dezvăluit că şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu echipa naţională la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

Deian Sorescu şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu naţionala la Mondial

Deian Sorescu a mărturisit că au loc discuţii în vestiar între el şi Maxim şi jucătorii turci legat de barajul pe care România îl va susţine, în deplasare, cu echipa lui Montella.

“Va fi un meci greu (n.r: barajul cu Turcia). Zi de zi aud chestia asta, crede-mă, nu e uşor să trăieşti aici, cu ei, să joci contra lor. Diferite chestii, ne tratează de sus, pe mine asta mă motivează. Unii, mai în glumă, alţii, mai în serios. Nici nu ştii cum s-o iei. Cu Mister n-a fost, dar între noi acolo. În glumă, dar ei o gândesc serios. De-abia aştept meciul.

(n.r: Renunţi la concediu pentru o deplasare în America la vară?) Am renunţat la nuntă, ce concediu?! Nu mi-am programat nunta pentru Mondial. Aştept să fiu acolo. Am dat totul şi dau totul pentru acest obiectiv.

(n.r: Soţia ce-a zis?) Nu vrei să ştii (n.r: râde) ce ceartă am acasă. Mi-am pus păr acum, mi-a căzut. Glumesc (n.r.: râde) N-am programat nimic, am vrut să aştept, să vedem. Sper să fim acolo şi să ne atingem obiectivul, pentru că pentru noi ăsta e următorul obiectiv, la naţională”, a declarat Deian Sorescu în Antalya.

