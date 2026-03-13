Încă o lovitură pentru Mircea Lucescu! Un atacant e OUT pentru barajul României cu Turcia

Mircea Lucescu a primit o nouă veste proastă cu puțin timp înainte de barajul “tricolorilor” contra Turciei. Louis Munteanu, atacantul care se afla pe lista preliminară a stranierilor, a suferit o leziune musculară și va fi OUT pentru partida de la Istanbul, dar și pentru eventuala finală a play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România urmează să o întâlnească pe Turcia pe data de 26 martie, iar cu aproximativ două săptămâni înainte de meci naționala a primit o veste extrem de proastă. În contextul în care Lucescu nu urma să îl aibă la dispoziție pe Denis Drăguș pentru partida contra echipei lui Montella, selecționerul de 80 de ani a mai pierdut un vârf.

Louis Munteanu ratează barajul României

Potrivit golazo.ro, atacantul transferat de la CFR Cluj la DC United în această iarnă a suferit o leziune musculară gravă la unul dintre antrenamentele din această săptămână. Munteanu va fi nevoit să stea pe bară pe durata ambelor meciuri de baraj pe care ar urma să le dispute România, motiv pentru care Lucescu nu îl va mai convoca pentru cele două dueluri, indiferent că del de-al doilea va fi finala play-off-ului sau acel meci amical al învinșilor.

“Il Luce” nu intenționa să îl folosească pe Munteanu titular pe postul de vârf, ci pe Bîrligea, însă golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut era văzut drept prima rezervă a fotbalistului de la FCSB. Înainte de accidentare, Lucescu chiar a discutat cu fostul jucător din Gruia și a vrut să afle dacă e dispus să zboare 11 ore cu avionul, deși nu exista garanția că va juca vreun minut.

Munteanu răspunsese “prezent”, însă cu această accidentare planul lui Lucescu va fi dat peste cap, iar în prezent singurul atacant disponibil pentru meciul cu Turcia de pe lista preliminară de stranieri rămâne Vermeșan, în condițiile în care Drăguș e suspendat. Vestea legată de fotbalistul din SUA vine la scurt timp după ce și Alexandru Chipciu a aflat că nu va putea merge la Istanbul din cauza unei accidentări, o problemă pe care selecționerul se pregătește să o soluționeze prin convocarea lui Andrei Borza.