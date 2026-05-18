Neluțu Varga riscă să-l piardă pe Edi Iordănescu. Ce ofertă de top a primit fostul selecționer

CFR Cluj e la un pas să-l piardă pe Edi Iordănescu. Cu oferta ardelenilor pe masă, fostul selecționer a mai primit recent și o altă propunere tentantă.

Potrivit jurnalistului Ahmed Ragab, Edward Iordănescu e aproape de a semna noul contract în Saudi Pro League.

„Potrivit surselor mele, antrenorul român, Edward Iordănescu, e în negocieri avansate cu un club din Regat și va lucra în Saudi Pro League, începând din sezonul 2026-2027. Mai multe detalii, în curând!“, a anunțat Ahmed Ragab, citat de sport.ro.

Ce i-a propus Varga lui Edi Iordănescu

Antena Sport a dezvăluit recent oferta pe care Neluțu Varga i-a făcut-o lui Edi Iordănescu. Surse apropiate patronului de la CFR susțin că acesta e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru fostul selecționer și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu este liber de contract din octombrie 2025, după plecarea de la Legia Varşovia, echipă alături de care a cucerit Cupa Poloniei în vară.