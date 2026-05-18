Lionel Messi, în formă maximă înainte de Campionatul Mondial. Gol de Play-Station marcat pentru Inter Miami

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 9:26

Lionel Messi, în tricoul lui Inter Miami - Getty Images

Lionel Messi e într-o formă de vis înainte de Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena. Starul argentinian şi-a trecut în cont un gol şi un assist în tricoul lui Inter Miami.

Portland Timbers a fost victima lui Messi din MLS. Fostul jucător al Barcelonei a deschis scorul după o fază de Play-Station, pe care a finalizat-o cu un şut perfect, după ce primise o pasă cu călcâiul de la Segovia.

Lionel Messi, gol superb pentru Inter Miami

Înainte de pauză, a venit rândul lui Messi să treacă la serviciu: după ce s-a distrat cu apărarea lui Portland Timbers, sud-americanul de 38 de ani i-a pasat perfect lui Berterame şi acesta a stabilit scorul final.

În urma victoriei cu Portland Timbers, Lionel Messi a ajuns la cota 910 goluri marcate în carieră, la care se adaugă şi 412 pase decisive. Cifrele au venit după 1154 de partide disputate.

Lionel Messi, pregătit de Campionatul Mondial

Leo Messi marchează pe bandă rulantă şi declara recent că e pregătit pentru Campionatul Mondial 2026.

“Mă simt bine. Sunt puternic din punct de vedere fizic şi mental sunt relaxat. Mă simt bine pe teren. Ăsta e cel mai important lucru pentru mine acum. Sunt fericit şi de aceea joc bine. Când te simţi bine, totul e mai uşor. Colegii mă ajută foarte mult şi echipa a prins încredere.

Sunt pregătit pentru Campionatul Mondial. Mai e mult timp până va începe, dar sincer mă simt foarte bine acum. Am grijă de mine cât mai bine zi de zi pentru a ajunge la Mondial în cea mai bună formă.

Înţeleg bucuria fanilor, pentru că World Cup este un lucru important pentru argentinieni. Avem o grupă grea şi vrem să jucăm din nou la un nivel ridicat”, a spus Messi, săptămâna trecută.

