Lionel Messi, în formă maximă înainte de Campionatul Mondial. Gol de Play-Station marcat pentru Inter Miami

Lionel Messi e într-o formă de vis înainte de Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena. Starul argentinian şi-a trecut în cont un gol şi un assist în tricoul lui Inter Miami.

Portland Timbers a fost victima lui Messi din MLS. Fostul jucător al Barcelonei a deschis scorul după o fază de Play-Station, pe care a finalizat-o cu un şut perfect, după ce primise o pasă cu călcâiul de la Segovia.

Vean nada más la asistencia que acaba de firmar Lionel Messi en la MLS.

El juvenil de casi 39 años de edad, señoras y señores.

No pedimos nacer en la época del GOAT, solo tuvimos suerte.

🐐🐐🐐 pic.twitter.com/cSd8zk4yCT

— Invictos (@InvictosSomos) May 17, 2026

Lionel Messi, gol superb pentru Inter Miami

Înainte de pauză, a venit rândul lui Messi să treacă la serviciu: după ce s-a distrat cu apărarea lui Portland Timbers, sud-americanul de 38 de ani i-a pasat perfect lui Berterame şi acesta a stabilit scorul final.

