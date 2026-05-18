Shai Gilgeous-Alexander, din nou MVP al sezonului regulat al NBA

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 8:56

Shai Gilgeous-Alexander - Getty Images

Shai Gilgeous-Alexander şi-a păstrat oficial titlul de MVP al sezonului regulat din NBA. Jucătorul echipei Oklahoma City Thunder i-a devansat la voturi pe Nikola Jokic şi pe francezul Victor Wembanyama.

Secretul a fost dezvăluit duminică după-amiază de Shams Charania, jurnalistul specializat în ştiri sportive de la ESPN: în competiţie cu Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) şi Nikola Jokic (Denver Nuggets), jucătorul canadian de la Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (27 de ani), a fost desemnat MVP al sezonului regulat al NBA pentru al doilea an consecutiv, păstrându-şi astfel titlul.

„SGA” se alătură astfel lui Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry şi LeBron James în rândul jucătorilor încă în activitate care au câştigat trofeul de MVP al sezonului regulat doi ani la rând.

14 jucători din istoria NBA au reuşit să câştige două trofee MVP consecutive: Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic şi, acum, Shai Gilgeous-Alexander.

În acest sezon regulat, Gilgeous-Alexander a înregistrat o medie de 31,1 puncte pe meci (în urma celor 33,5 ale lui Luka Doncic de la Lakers), ducând echipa sa pe primul loc în Conferinţa de Vest (64 de victorii, 18 înfrângeri).

