Ce a făcut Mirel Rădoi imediat după ce Universitatea Craiova a luat titlul în Liga 1

Mirel Rădoi a făcut un gest superb după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul duminică seară, în urma victoriei categorice, 5-0 cu U Cluj.
Rădoi a plecat în noiembrie de la echipă şi a fost înlocuit cu Filipe Coelho. Fanii olteni au postat pe contul Juveţii o imagine în care cei doi antrenori apar cu împărţind trofeul.
Gestul făcut de Mirel Rădoi
Mirel Rădoi a fost etichetat în acea postare şi a dat “like”, selectând ulterior, pentru puţin timp, ca imaginea să îi apară pe profil.
Rădoi nu a uitat astfel de perioada petrecută la Craiova, unde ajunsese în ianuarie 2025 şi unde avusese o medie de 1.77 puncte pe meci în cele 44 de partide adunate.
Rădoi s-a bucurat astfel pentru reuşita oltenilor, chiar dacă în acest sezon el a mai antrenat şi FCSB pentru cinci etape, dar şi Gaziantep, timp de patru meciuri, pierdute toate.
“Vreau să-i mulţumesc şi lui Mirel Rădoi pentru ce a făcut aici, apoi pentru ce a preluat domnul Filipe. Se poate face performanţă la Craiova, s-a văzut de la început că suntem o familie unită”, a spus Nicuşor Bancu, la finalul partidei.
