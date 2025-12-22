Neymar se va opera din nou. Anunţ despre revenirea pe teren şi despre prezenţa la World Cup 2026 - Antena Sport

Starul brazilian Neymar, 33 de ani, legitimat la echipa de fotbal Santos, a călătorit duminică la Belo Horizonte pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale artroscopice la genunchiul stâng, scrie L’Equipe.
Operaţia va fi efectuată de medicul naţionalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, iar dacă totul decurge normal atacantul brazilian ar putea să-şi prelungească contractul cu FC Santos pentru şase luni.
Neymar se va opera din nou
După ce a l-a operat deja de două ori pe Neymar la metatarsiene, doctorul Rodrigo Lasmar se va concentra acum pe genunchiul său stâng. Medicul Selecao va efectua o artroscopie pentru a ameliora accidentarea la menisc care l-a afectat pe decarul brazilian în timpul recentelor meciuri din Serie A braziliană.
În ciuda durerii, fostul jucător al lui Paris Saint-Germain (33 de ani) a jucat şi a contribuit la supravieţuirea lui Santos în elită, marcând 5 goluri şi oferind o pasă decisivă în ultimele patru meciuri, echipa paulista terminând pe locul 12.
În urma artroscopiei, Neymar se va odihni şi nu va putea reveni pe teren decât la începutul lunii februarie. Contractul cu clubul său din copilărie expiră pe 31 decembrie, dar presa anticipează că internaţionalul brazilian (128 de selecţii, 79 de goluri) urmează să semneze o prelungire de contract pe şase luni.
Clubul este optimist, iar jucătorul doreşte să rămână într-un mediu favorabil pentru încerca să-l convingă pe Carlo Ancelotti să-l convoace la a patra sa Cupă Mondială.
”Vom face tot ce putem pentru a readuce Cupa Mondială în Brazilia’‘, a spus Neymar în timpul unei emisiuni prezentate de cântăreţul Thiaginho. ”În iulie, mă puteţi trage la răspundere. Alo Ancelotti, ajutor!”, a mai spus Neymar.
- Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani!
- Victor Piţurcă a luat decizia legată de antrenorat! Anunţul făcut de fostul selecţioner
- Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
- “De asta are nevoie Mo Salah”. Reacţie categorică după scandalul uriaş provocat de egiptean la Liverpool
- “America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm”. Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia