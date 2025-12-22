Neymar se va opera din nou. Anunţ despre revenirea pe teren şi despre prezenţa la World Cup 2026 - Antena Sport

Starul brazilian Neymar, 33 de ani, legitimat la echipa de fotbal Santos, a călătorit duminică la Belo Horizonte pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale artroscopice la genunchiul stâng, scrie L’Equipe.

Operaţia va fi efectuată de medicul naţionalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, iar dacă totul decurge normal atacantul brazilian ar putea să-şi prelungească contractul cu FC Santos pentru şase luni.

Neymar se va opera din nou

După ce a l-a operat deja de două ori pe Neymar la metatarsiene, doctorul Rodrigo Lasmar se va concentra acum pe genunchiul său stâng. Medicul Selecao va efectua o artroscopie pentru a ameliora accidentarea la menisc care l-a afectat pe decarul brazilian în timpul recentelor meciuri din Serie A braziliană.

În ciuda durerii, fostul jucător al lui Paris Saint-Germain (33 de ani) a jucat şi a contribuit la supravieţuirea lui Santos în elită, marcând 5 goluri şi oferind o pasă decisivă în ultimele patru meciuri, echipa paulista terminând pe locul 12.

În urma artroscopiei, Neymar se va odihni şi nu va putea reveni pe teren decât la începutul lunii februarie. Contractul cu clubul său din copilărie expiră pe 31 decembrie, dar presa anticipează că internaţionalul brazilian (128 de selecţii, 79 de goluri) urmează să semneze o prelungire de contract pe şase luni.