O legendă a Stelei îl face praf pe Radu Miruță: “E jale la club, ne-a luat 80% din buget. Vrea să pună lacătul”

Radu Constantin Publicat: 29 aprilie 2026, 21:20

O legendă a Stelei îl face praf pe Radu Miruță: E jale la club, ne-a luat 80% din buget. Vrea să pună lacătul

Jucătorii Stelei / Sport Pictures

Dacă Radu Miruţă a anunţat recent că Steaua va avea în curând drept de promovare, iar mai multe companii private se vor asocia cu Ministerul Apărării, Adrian Bumescu are altă părere.

Fostul jucător al Stelei îl acuză în termeni duri pe Radu Miruţă şi face dezvăluiri din cadrul clubului.

Adrian Bumbescu este antrenor-coordonator la echipa din Ghencea şi spune că bugetul Stelei a fost tăiat cu 80%, iar la cantină nu mai este nici mâncare pentru juniori.

“Ministrul ăsta ne-a tăiat 80% din buget. Nu sunt bani de salarii, s-a închis și popota, iar juniorii merg pe banii părinților în deplasări. E jale ce e la clubul Steaua. Nu au avut bani de flori la Mondiale și s-a făcut chetă.

Vor să pună lacătul pe clubul Steaua. Nu sunt bani să termine sezonul la nicio secție. O să se desființeze multe. E jale ce a făcut ministrul ăsta. Nouă ne-a luat 80% din buget și lui Dinamo le-a mărit cu 30%.

Mai caută investitori acum? Asta e vrăjeala vrăjelilor! Nu știu ce se va întâmpla”, a declarat Adrian Bumbescu, conform fanatik.ro.

 

