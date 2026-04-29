Antonio Sefer, penalty ratat în Israel! Fostul jucător al Rapidului, execuție lamentabilă de la punctul cu var

Daniel Işvanca Publicat: 29 aprilie 2026, 22:18

Antonio Sefer, penalty ratat în Israel! Fostul jucător al Rapidului, execuție lamentabilă de la punctul cu var

Antonio Sefer, într-un meci / Sportpictures

Antonio Sefer a schimbat echipa la începutul acestui sezon, el fiind cumpărat în schimbul sumei de 100.000 de euro de către cei de la Maccabi Bnei Raina.

Fotbalistul român a fost titular miercuri în disputa de pe teren propriu cu Hapoel Jerusalem, dar a irosit o lovitură de la 11 metri care ar fi putut influența partida în favoarea echipei sale.

Antonio Sefer, penalty ratat în Maccabi Bnei Raina – Hapoel Jerusalem

Cu șase goluri înscrise în acest sezon pentru Maccabi Bnei Raina, Antonio Sefer a irosit o șansă mare prin care echipa sa ar fi putut spera în continuare la salvarea de la retrogradare.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, în disputa contra celor de la Hapoel Jerusalem, fostul jucător al Rapidului a ratat un penalty într-un moment crucial al partidei, când scorul era 0-0.

Sefer a executat lamentabil de la punctul cu var, mai mult decât atât, oaspeții au dat lovitura în minutul 70 al disputei, prin Yonatan Laish, care a stabilit și scorul final.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
LIVE TEXTAtletico Madrid – Arsenal 0-0. Duel „încins” pe Metropolitano Stadium
VideoJurnal Antena Sport | Olteanul e bun la toate
Lovitură uriașă pentru Mykhailo Mudryk! Suspendarea primită de ucrainean pentru dopaj
O legendă a Stelei îl face praf pe Radu Miruță: “E jale la club, ne-a luat 80% din buget. Vrea să pună lacătul”
Răsturnare de situație în privința lui Salah! Anunțul făcut după ce s-a spus că a jucat ultimul meci la Liverpool
Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15). “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia. Echipele
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic