Antonio Sefer, penalty ratat în Israel! Fostul jucător al Rapidului, execuție lamentabilă de la punctul cu var

Antonio Sefer a schimbat echipa la începutul acestui sezon, el fiind cumpărat în schimbul sumei de 100.000 de euro de către cei de la Maccabi Bnei Raina.

Fotbalistul român a fost titular miercuri în disputa de pe teren propriu cu Hapoel Jerusalem, dar a irosit o lovitură de la 11 metri care ar fi putut influența partida în favoarea echipei sale.

Antonio Sefer, penalty ratat în Maccabi Bnei Raina – Hapoel Jerusalem

Cu șase goluri înscrise în acest sezon pentru Maccabi Bnei Raina, Antonio Sefer a irosit o șansă mare prin care echipa sa ar fi putut spera în continuare la salvarea de la retrogradare.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, în disputa contra celor de la Hapoel Jerusalem, fostul jucător al Rapidului a ratat un penalty într-un moment crucial al partidei, când scorul era 0-0.

Sefer a executat lamentabil de la punctul cu var, mai mult decât atât, oaspeții au dat lovitura în minutul 70 al disputei, prin Yonatan Laish, care a stabilit și scorul final.