Penalty scandalos în Atletico Madrid – Arsenal: „Clovnii ăștia aveau nevoie de asta”

Atletico Madrid – Arsenal este cea de-a doua semifinală din UEFA Champions League. Manșa tur are loc în capitala Spaniei, iar „tunarii” au preluat conducerea pe tabelă chiar înaintea pauzei.

Gyokeres a fost cel care a punctat pentru formația antrenată de Mikel Arteta, care a primit un penalty controversat și contestat de Diego Simeone.

Gyokeres, simulare pe Metropolitano? Fanii madrileni au luat „foc” pe internet

Arsenal a deblocat tabela în confruntarea cu Atletico Madrid dintr-o lovitură de la 11 metri, obținută și transformată de Viktor Gyokeres. Atacantul a fost faultat în careu de Hancko, însă contactul a fost unul superficial.

Din reluări se vede cum fundașul lui Atletico îi face un bodycheck vârfului londonezilor, care cade destul de ușor după ce simte contactul din suprafața de pedeapsă.

Suporterii madrileni au erupt pe rețelele sociale și au contestat vehement decizia centralului Danny Makkelie: „Clovnii ăștia aveau nevoie de un penalty pentru a marca”, a fost una dintre cele mai dure reacții.