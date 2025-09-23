"O mare glumă". Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele - Antena Sport

Neymar a răbufnit după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul brazilian, ajuns la 33 de ani, a fost nemulţumit atunci când a văzut pe ce loc s-a clasat colegul din naţională, Raphinha.
Jucătorul Barcelonei a terminat pe locul cinci, după Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitihna şi Mohamed Salah.
Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Neymar a oferit o reacţie scurtă pe reţelele de socializare atunci când a văzut că Raphinha s-a clasat abia pe locul cinci la gala Balonului de Aur.
“Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a transmis Neymar, conform lui Fabrizio Romano.
📲 𝗡𝗘𝗪: Neymar on Instagram: “😂 Raphinha in 5th is too much of a joke.” pic.twitter.com/v82IHgoNQl
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 23, 2025
Raphinha a avut un sezon de vis alături de Barcelona, reuşind să cucerească titlul, Cupa şi Supercupa Spaniei. Starul brazilian, în vârstă de 28 de ani, a reuşit să marcheze nu mai puţin de 38 de goluri şi să ofere 24 de pase decisive, în cele 64 de meciuri bifate în toate competiţiile.
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur
Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).
Internaționalul francez a obținut distincția grație celor 35 de goluri și 16 pase decisive din sezonul trecut, pentru Liga Campionilor câștigată cu PSG, alături de Ligue 1 și Cupa Franței.
Numele lui Dembele a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG. Dembele îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football.
PSG a avut nu mai puțin de cinci reprezentanți în primele zece locuri ale ierarhiei, ceilalți fiind Vitinha (3), Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) și Nuno Mendes (10). Georgianul Khvicha Kvaratskhelia a fost al 12-lea, Desire Doue al 14-lea, Joao Neves al 19-lea, iar Fabian Ruiz al 25-lea.
