"O mare glumă". Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele - Antena Sport

“O mare glumă”. Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele

Publicat: 23 septembrie 2025, 9:16

Neymar/ Profimedia

Neymar a răbufnit după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul brazilian, ajuns la 33 de ani, a fost nemulţumit atunci când a văzut pe ce loc s-a clasat colegul din naţională, Raphinha.

Jucătorul Barcelonei a terminat pe locul cinci, după Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitihna şi Mohamed Salah.

Neymar a oferit o reacţie scurtă pe reţelele de socializare atunci când a văzut că Raphinha s-a clasat abia pe locul cinci la gala Balonului de Aur.

“Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a transmis Neymar, conform lui Fabrizio Romano.

Raphinha a avut un sezon de vis alături de Barcelona, reuşind să cucerească titlul, Cupa şi Supercupa Spaniei. Starul brazilian, în vârstă de 28 de ani, a reuşit să marcheze nu mai puţin de 38 de goluri şi să ofere 24 de pase decisive, în cele 64 de meciuri bifate în toate competiţiile.

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Internaționalul francez a obținut distincția grație celor 35 de goluri și 16 pase decisive din sezonul trecut, pentru Liga Campionilor câștigată cu PSG, alături de Ligue 1 și Cupa Franței.

Numele lui Dembele a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG. Dembele îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football.

PSG a avut nu mai puțin de cinci reprezentanți în primele zece locuri ale ierarhiei, ceilalți fiind Vitinha (3), Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) și Nuno Mendes (10). Georgianul Khvicha Kvaratskhelia a fost al 12-lea, Desire Doue al 14-lea, Joao Neves al 19-lea, iar Fabian Ruiz al 25-lea.

