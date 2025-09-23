"O mare glumă". Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele - Antena Sport

Neymar a răbufnit după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul brazilian, ajuns la 33 de ani, a fost nemulţumit atunci când a văzut pe ce loc s-a clasat colegul din naţională, Raphinha.

Jucătorul Barcelonei a terminat pe locul cinci, după Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitihna şi Mohamed Salah.

Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele

Neymar a oferit o reacţie scurtă pe reţelele de socializare atunci când a văzut că Raphinha s-a clasat abia pe locul cinci la gala Balonului de Aur.

“Raphinha pe 5 este o mare glumă!”, a transmis Neymar, conform lui Fabrizio Romano.

📲 𝗡𝗘𝗪: Neymar on Instagram: “😂 Raphinha in 5th is too much of a joke.” pic.twitter.com/v82IHgoNQl

