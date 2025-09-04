O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026! - Antena Sport

Campionatul Mondial din 2026 ar putea aduce la start o țară a cărei suprafață are doar puțin peste 4.000 de kilometri pătrați și cu o populație de circa 530.000 de oameni, adică de aproape patru ori mai mică decât a Bucureștiului!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joi seară, selecționata din Capul Verde a învins cu 2-0 Mauritius, în deplasare, și a mai făcut un pas spre Mondialul care se va disputa vara viitoare în SUA, Mexic și Canada.

Capul Verde, la un pas de calificarea la Mondial!

Jovane Cabral (min. 22) și Diney (71) au marcat pentru Capul Verde, care e lider autoritar în grupa D a preliminariilor africane. După șapte meciuri, insularii au 16 puncte, cu patru peste Camerun. „Leii neîmblânziți” au un meci mai puțin jucat și se pot apropia la o singură lungime, dacă înving Eswatini, acasă.

Într-o grupă din care mai fac parte Libia și Angola, Capul Verde are șansa să scrie istorie. Pe 9 septembrie, va întâlni Camerun acasă, iar în cazul unei victorii va fi practic scăpată în câștigătoare a grupei. Ceea ce înseamnă automat calificarea la Campionatul Mondial.

30 de milioane de euro valorează lotul echipei naționale din Capul Verde, potrivit Transfermarkt.

Insularii au fotbaliști care joacă în Bulgaria, Turcia, Germania, Arabia Saudită, Irlanda, Rusia, Israel, Brazilia, Cipru sau Belgia!

Cei mai mulți evoluează în Portugalia. De altfel, mulți dintre jucători sunt născuți în țara europeană.

Capul Verde, mai mică decât deținătoarea recordului, Trinidad Tobago