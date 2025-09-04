Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026! - Antena Sport

Home | Fotbal | O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026!

O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026!

Ionuţ Axinescu Publicat: 4 septembrie 2025, 21:41

Comentarii
O țară cât un sfert de București e aproape de calificarea la Mondialul din 2026!

Naționala din Capul Verde, victorie cu 2-0 Mauritius

Campionatul Mondial din 2026 ar putea aduce la start o țară a cărei suprafață are doar puțin peste 4.000 de kilometri pătrați și cu o populație de circa 530.000 de oameni, adică de aproape patru ori mai mică decât a Bucureștiului! 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joi seară, selecționata din Capul Verde a învins cu 2-0 Mauritius, în deplasare, și a mai făcut un pas spre Mondialul care se va disputa vara viitoare în SUA, Mexic și Canada. 

Capul Verde, la un pas de calificarea la Mondial! 

Jovane Cabral (min. 22) și Diney (71) au marcat pentru Capul Verde, care e lider autoritar în grupa D a preliminariilor africane. După șapte meciuri, insularii au 16 puncte, cu patru peste Camerun. „Leii neîmblânziți” au un meci mai puțin jucat și se pot apropia la o singură lungime, dacă înving Eswatini, acasă. 

Naționala din Capul Verde
Naționala din Capul Verde

Într-o grupă din care mai fac parte Libia și Angola, Capul Verde are șansa să scrie istorie. Pe 9 septembrie, va întâlni Camerun acasă, iar în cazul unei victorii va fi practic scăpată în câștigătoare a grupei. Ceea ce înseamnă automat calificarea la Campionatul Mondial. 

  • 30 de milioane de euro valorează lotul echipei naționale din Capul Verde, potrivit Transfermarkt.
  • Insularii au fotbaliști care joacă în Bulgaria, Turcia, Germania, Arabia Saudită, Irlanda, Rusia, Israel, Brazilia, Cipru sau Belgia!
  • Cei mai mulți evoluează în Portugalia. De altfel, mulți dintre jucători sunt născuți în țara europeană.

Capul Verde, mai mică decât deținătoarea recordului, Trinidad Tobago 

Reclamă
Reclamă

Capul Verde, o țară insulară în Oceanul Atlantic, este al 166-lea stat ca suprafață din lume și al 172-lea ca populație! În acest moment, Trinidad Tobago, calificată la Mondialul din 2006, e cea mai mică națiune prezentă vreodată la cea mai importantă competiție din lume. Trinidad Tobago, cu un teritoriu puțin peste 5.000 de kilometri pătrați, este a 165-a cea mai mare țară de pe planetă. 

Alte țări foarte mici, din punct de vedere al teritoriului, prezente la Mondial de-a lungul anilor sunt Kuwait, Qatar, Jamaica, Slovenia sau El Salvador. În privința populației, Islanda, cu doar 390.000 de locuitori, deține recordul. Nordicii au participat la Mondialul din 2018, când au ieșit încă din faza grupelor. 

"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Observator
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
21:28
Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
21:23
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu își caută eroii
21:13
România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu
21:12
Video„Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu
20:49
Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup
20:45
Lone Star Le Mans (5-7 septembrie, AntenaPLAY). A șasea etapă din Campionatul Mondial de Anduranță
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 5 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 6 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”