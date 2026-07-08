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“Doctorul e foarte ocupat”. Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia. Ce se întâmplă cu vikingii

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 17:25

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Doctorul e foarte ocupat. Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia. Ce se întâmplă cu vikingii

Jucătorii naţionalei Norvegiei, bucurie după victoria cu Brazilia de la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Norvegienii nu au parte de linişte, înaintea duelului “de foc” cu Anglia. Partida din sferturile Campionatului Mondial se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Jucătorii Norvegiei au fost afectaţi de un virus, cu câteva zile înaintea duelului cu Anglia. Nu este pentru prima dată când norvegienii se confruntă cu probleme medicale, pe parcursul Campionatului Mondial.

Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia

După ce au apărut informaţii privind virusul care le dă bătăi de cap norvegienilor înaintea partidei din sferturile Mondialului, portarul Orjan Nyland a confirmat faptul că doctorul echipei este “foarte ocupat” în această perioadă.

Nyland a declarat că problemele din cantonamentul naţionalei sale au apărut după ce jucătorii au primit liber, în urma victoriei cu Brazilia din optimi (2-1). Unul dintre “vikingi” ar fi contactat un virus, care l-a dus mai departe către echipă.

Portarul nordicilor speră însă ca jucătorii să se refacă la timp pentru partida cu englezii lui Thomas Tuchel. Norvegienii se află la Miami încă de luni, acolo unde va avea loc partida.

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“Pot confirma că e adevărat. Am avut probleme. Facem tot ce puten şi doctorul e foarte ocupat în acest moment.

Nu am nicio idee (n.r. despre virus). Am avut ceva timp liber şi poate cineva s-a îmbolnăvit în timpul pauzei. Să sperăm că totul va decurge bine şi că vom putea înfrunta Anglia cu echipa complet odihnită”, a declarat Orjan Nyland, conform dailymail.co.uk.

Şi selecţionerul Solbakken a avut probleme, tuşind de mai multe ori la conferinţa de presă de după meciul cu Franţa, din etapa a treia a fazei grupelor. Atunci, el spunea: “Doar Jorgen are febră, cu toate că s-a tot tuşit pe aici. Stai la aer condiţionat, zbori, călătoreşti. Sunt peste 50 de oameni cu noi, ar fi fost ciudat dacă nu apărea nimic”.

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