“Doctorul e foarte ocupat”. Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia. Ce se întâmplă cu vikingii

Norvegienii nu au parte de linişte, înaintea duelului “de foc” cu Anglia. Partida din sferturile Campionatului Mondial se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Jucătorii Norvegiei au fost afectaţi de un virus, cu câteva zile înaintea duelului cu Anglia. Nu este pentru prima dată când norvegienii se confruntă cu probleme medicale, pe parcursul Campionatului Mondial.

Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia

După ce au apărut informaţii privind virusul care le dă bătăi de cap norvegienilor înaintea partidei din sferturile Mondialului, portarul Orjan Nyland a confirmat faptul că doctorul echipei este “foarte ocupat” în această perioadă.

Nyland a declarat că problemele din cantonamentul naţionalei sale au apărut după ce jucătorii au primit liber, în urma victoriei cu Brazilia din optimi (2-1). Unul dintre “vikingi” ar fi contactat un virus, care l-a dus mai departe către echipă.

Portarul nordicilor speră însă ca jucătorii să se refacă la timp pentru partida cu englezii lui Thomas Tuchel. Norvegienii se află la Miami încă de luni, acolo unde va avea loc partida.