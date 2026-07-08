Paulo Dybala, întrebat dacă Lionel Messi e cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Răspunsul pe care l-a dat

Paulo Dybala (32 de ani), care nu a prins lotul Argentinei la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, a fost întrebat dacă Lionel Messi (39 de ani) este cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

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Argentina a reuşit o remontada de senzaţie în meciul cu Egipt, câştigând cu 3-2, după ce naţionala lui Mo Salah (34 de ani) a avut 2-0. Partida “nebună” s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Paulo Dybala e de părere că Lionel Messi e cel mai mare fotbalist din toate timpurile

“Pentru tot ceea ce demonstrează, Leo este cel mai bun. (n.r. Din toate timpurile?) Epocile sunt diferite, este greu de spus. Dar eu cred că da”, a declarat Paulo Dybala pentru Gazzetta dello Sport.

Argentina se pregăteşte de sfertul de finală cu Elveţia. Argentina – Elveţia va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 04:00.

Dybala şi-a dat acordul pentru prelungirea contractului cu AS Roma. El câştiga 8 milioane de euro pe sezon la formaţia din capitala Italiei, dar a acceptat să semneze un nou contract cu AS Roma pe un salariu cu 5.5 milioane de euro pe sezon mai mic!