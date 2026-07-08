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Paulo Dybala, întrebat dacă Lionel Messi e cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Răspunsul pe care l-a dat

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 17:47

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Paulo Dybala, întrebat dacă Lionel Messi e cel mai bun fotbalist din toate timpurile! Răspunsul pe care l-a dat

Paulo Dybala şi Lionel Messi, în finala Campionatului Mondial din 2022, din Qatar / Profimedia Images

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Paulo Dybala (32 de ani), care nu a prins lotul Argentinei la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, a fost întrebat dacă Lionel Messi (39 de ani) este cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

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Argentina a reuşit o remontada de senzaţie în meciul cu Egipt, câştigând cu 3-2, după ce naţionala lui Mo Salah (34 de ani) a avut 2-0. Partida “nebună” s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Paulo Dybala e de părere că Lionel Messi e cel mai mare fotbalist din toate timpurile

“Pentru tot ceea ce demonstrează, Leo este cel mai bun. (n.r. Din toate timpurile?) Epocile sunt diferite, este greu de spus. Dar eu cred că da”, a declarat Paulo Dybala pentru Gazzetta dello Sport.

Argentina se pregăteşte de sfertul de finală cu Elveţia. Argentina – Elveţia va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 04:00.

Dybala şi-a dat acordul pentru prelungirea contractului cu AS Roma. El câştiga 8 milioane de euro pe sezon la formaţia din capitala Italiei, dar a acceptat să semneze un nou contract cu AS Roma pe un salariu cu 5.5 milioane de euro pe sezon mai mic!

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Cotat în trecut la 110 milioane de euro de către transfermarkt.com, Dybala mai “valorează”, în prezent, 5 milioane de euro.

În sezonul trecut, Dybala a jucat în 22 de meciuri în Serie A, marcând 2 goluri şi reuşind 6 assist-uri. A mai jucat un meci în Cupa Italiei şi 4 în Europa League, competiţie în care a marcat un gol şi a reuşit un assist.

Lotul Argentinei de la Campionatul Mondial 2026

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)

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Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)

Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), și Flaco Lopez (Palmeiras)

Selecţioner: Lionel Scaloni

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A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
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