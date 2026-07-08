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Lovitură pentru Elveția înainte de sfertul cu Argentina! Noua stea a echipei are șanse mari să rateze meciul

Andrei Nicolae Publicat: 8 iulie 2026, 17:15

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Lovitură pentru Elveția înainte de sfertul cu Argentina! Noua stea a echipei are șanse mari să rateze meciul

Manzambi, pe gazon în meciul dintre Elveția și Algeria / Getty Images

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Steaua în devenire a fotbalului elveţian, Johan Manzambi, va lipsi cel mai probabil de la meciul de sâmbătă din sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva actualei campioane Argentina, relatează DPA.

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Încă mai aveam speranţe până în această dimineaţă, dar nu cred că se va putea recupera după o asemenea accidentare într-un timp atât de scurt“, a spus antrenorul Murat Yakin, după victoria cu 4-3 la loviturile de departajare împotriva Columbiei din optimile Cupei Mondiale.

Elveția, în pericol să joace fără Manzambi și la meciul cu Argentina

Manzambi a lipsit în meciul împotriva Columbiei după ce a fost obligat să întrerupă antrenamentul cu o zi înainte. Încă nu se ştie cu ce anume se confruntă“, a spus selecţionerul Yakin.

Murat Yakin a adăugat că nu este sigur dacă Manzambi ar putea fi disponibil pentru o eventuală participare în cazul calificării în semifinalele Cupei Mondiale.

Din fericire el nu simte durere. Să vedem ce se întâmplă în următoarea zi sau în următoarele două“, a adăugat Yakin.

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Manzambi este cel mai bun marcator al Elveţiei la acest turneu al Cupei Mondiale, cu trei goluri. El a mai reuşit de asemenea şi două pase decisive.

Sursa: Agerpres.ro

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