Adio, Luka Modric! Reacția presei după ultimul meci al croatului la Cupa Mondială: “Finalul unei ere”

Presa de pretutindeni a reacționat după ce Croația a fost eliminată de la Cupa Mondială, o veste echivalentă cu finalul “erei” Luka Modric la turneul final. Jurnaliștii i-au mulțumit mijlocașului de la AC Milan pentru ce a oferit fotbalului, o “plecăciune” a oamenilor din presă pentru Balonul de Aur din 2018.
Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.
Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.
Reacția presei din străinătate după ultimul meci jucat de Luka Modric la Mondial
Odată cu eliminarea Croației de la Cupa Mondială, Luka Modric își ia și el “adio” de la cea mai importantă competiție de fotbal. Aflat la 40 de ani, legendarul mijlocaș a evoluat la cinci ediții de World Cup, lipsind de la cea din 2010 pentru că nu a reușit să se califice alături de naționala sa.
După ce arbitrul a consemnat finalul partidei dintre Portugalia și Croația, atenția s-a mutat pe două personaje, Ronaldo, care i-a adus un omagiu lui Diogo Jota, dar și pe Luka Modric, care a fost surprins discutând cu “CR7” după meci. Reacția presei nu a întârziat, jurnaliștii vorbind la superlativ atât pe rețelele sociale, cât și pe site-uri despre ce a însemnat Modric pentru Cupa Mondială.
DAZN: Nu plânge pentru că s-a terminat. Zâmbește pentru că s-a întâmplat.
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BBC: Sfârșitul unei ere. Cariera lui Luka Modric la Cupa Mondială s-a terminat.
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CBS Sports: Dacă acesta este un rămas-bun oficial, mulțumim pentru tot, Luka Modric.
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Marca: Modric, finalul legendei sale de la Cupa Mondială. Cupa Mondială îi va duce dorul.
Grație unei prestații de la Cupa Mondială, mai exact cea din 2018, Luka Modric a câștigat Balonul de Aur după ce și-a condus naționala în finala turneului. Fotbalistul lui AC Milan a adunat 23 de meciuri la World Cup, perioadă în care a înregistrat două goluri și două pase decisive.
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