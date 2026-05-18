Omul care o “îngenunchea” pe FCSB nu a convins. Clubul nu va activa clauza de cumpărare a jucătorului

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 14:16

Ermal Krasniqi, fostul jucător de la Rapid, nu rămâne la Legia. Foto: Sport Pictures

Fostul star de la Rapid, Ermal Krasniqi (27 de ani), aflat în prezent la Legia Varşovia, unde este împrumutat de cei de la Sparta Praga, va fi nevoit să se întoarcă la formaţia cehă în această vară.

Ermal Krasniqi nu mai rămâne la Legia Varşovia. Fostul star de la Rapid revine la Sparta Praga

Cedat de Rapid în vara anului 2024, pentru 2 milioane de euro, la Sparta Praga, fotbalistul din Kosovo nu a convins şi cehii l-au împrumutat în Polonia, la Legia Varşovia, la startul sezonului. Acesta nu a fost la cel mai înalt nivel nici aici, iar presa locală scrie despre faptul că urmează o reconstrucţie a lotului.

Printre cei care sunt puşi pe lista plecărilor se află şi Ermal Krasniqi, iar clauza de cumpărare a extremei urmează să nu fie activată. Aşadar, jucătorul trebuie să se întoarcă la Sparta Praga şi de acolo să vadă dacă gruparea din Cehia îşi doreşte să-l păstreze în lot.

  • 31 de meciuri, 2 goluri şi 2 pase decisive a avut Krasniqi în tricoul celor de la Legia.

Krasniqi a impresionat la Rapid

Ermal Krasniqi ajungea prima dată în România la CFR Cluj, iar de acolo cei de la Rapid l-au cumpărat în schimbul a 1 milion de euro. În Giuleşti, acesta avea prestaţii ce au fost remarcabile şi a devenit un favorit al suporterilor, mai ales datorită golurilor marcate într-o victorie clară, cu FCSB, când a înscris în două rânduri în succesul cu 4-0.

Chiar dacă a stat doar 6 luni la trupa bucureşteană, a marcat de 6 ori şi a dat 3 pase decisive în cele 17 meciuri pe care le-a avut pentru formaţia vişinie şi a reuşit astfel să aducă un profit de 1 milion de euro pentru Dan Şucu.

