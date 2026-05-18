Anunţul făcut de Lia Olguţa Vasilescu după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 13:55

Jucătorii Universităţii Craiova şi antrenorul Filipe Coelho vor primi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Craiova, a anunţat primarul Lia Olguţa Vasilescu.

“Fotbalul aduce craiovenilor o bucurie pe care nu au mai trăit-o de 35 de ani. Cei mai mulţi dintre fotbaliştii care au adus eventul în Bănie, aseară, nici nu erau născuţi când oraşul trăia aceste momente, iar copiii noştri ştiu doar poveşti despre istoria sportului rege sau despre cei care au alcătuit Craiova Maxima.

Pentru ei sunt doar fotografii afişate în tribune, cu oameni care au adus glorie cetăţii. Acum însă jucătorii Universităţii pot fi văzuţi pe teren, iar performanţele lor pot deveni motivare pentru copiii minunaţi ai Craiovei să facă sport, pot deveni inspiraţie pentru cei care vor să ajungă la acelaşi nivel.

Craiova este recunoscătoare pentru bucuria adusă de echipa de fotbal anul acesta, Craiova doreşte ca rezultatele acesteia să determine şi alţi copii să facă performanţă sportivă, şi pentru aceste lucruri, Craiova îi va recompensa pe antrenorul şi jucătorii Universităţii cu titlul de cetăţean de onoare, în şedinţa solemnă care va avea loc luna viitoare, cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Pe de altă parte, luni, de la ora 19.30, Universitatea va sărbători titlul în centrul oraşului.

Ştiinţa se va deplasa cu un autocar descoperit pe următorul traseu: Cantonament (19:00) – Blvd. Ilie Balaci – Blvd. Ştirbei Vodă – Str. Matei Basarab – Str. Bibescu – Str. Brestei – Calea Bucureşti – Str. A I Cuza (Universitate) – Piaţa “Mihai Viteazul”.

Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

