Avertisment pentru Gigi Becali după succesul Craiovei: “FCSB e departe şi de Dinamo!”

Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, după victoria clară cu U Cluj, 5-0, iar diferenţa dintre formaţia olteană şi campioana de anul trecut, FCSB, este una mare, crede Dumitru Dragomir, omul care a condus LPF pentru mulţi ani.

FCSB nu se poate compara cu Universitatea Craiova. Verdictul dat de Dumitru Dragomir

Poreclit “Oracolul din Bălceşti” pentru că a obişnuit de-a lungul anilor să dea tot felul de predicţii, Dumitru Dragomir nu vede cu ochi buni viitorul celor de la FCSB, asta dacă Gigi Becali nu investeşte masiv în echipă.

„Gigi, dacă vrea să facă performanță, să bage 15 milioane de euro. Să vă vedeți de treabă, să nu vă luați după ce spune Gigi. El a băgat milioane! Gigi, când a văzut acum Craiova… Lui îi e frică să nu dea greș cu jucătorii. Când a văzut acum Craiova, și-a dat seama că e departe, departe de ei.

FCSB e departe și de Dinamo, o să vedeți. La baraj o să aibă un meci foarte greu cu Dinamo. Gigi Becali și-a dat seama că e foarte departe de Craiova, nu poate să ia titlul. Trebuie să ia cel puțin trei jucători de mare valoare și să revină Bîrligea pentru ca Gigi să emită pretenții.

Nu are cum să ia titlul cu locul pe care îl are acum, nu intră nici în play-off. Am văzut FCSB cu Slobozia, cu Csikszereda… E o echipă fără busolă, care poate fi bătută de oricine. Craiova, în primul rând, are trei vârfuri de atac demențiale, Etim, Assad și Nsimba”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.