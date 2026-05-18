Avertisment pentru Gigi Becali după succesul Craiovei: “FCSB e departe şi de Dinamo!”

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 15:11

Dumitru Dragomir nu o vede cu ochi buni pe FCSB după succesul Craiovei din SuperLiga. Foto: Sport Pictures

Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, după victoria clară cu U Cluj, 5-0, iar diferenţa dintre formaţia olteană şi campioana de anul trecut, FCSB, este una mare, crede Dumitru Dragomir, omul care a condus LPF pentru mulţi ani.

FCSB nu se poate compara cu Universitatea Craiova. Verdictul dat de Dumitru Dragomir

Poreclit “Oracolul din Bălceşti” pentru că a obişnuit de-a lungul anilor să dea tot felul de predicţii, Dumitru Dragomir nu vede cu ochi buni viitorul celor de la FCSB, asta dacă Gigi Becali nu investeşte masiv în echipă.

„Gigi, dacă vrea să facă performanță, să bage 15 milioane de euro. Să vă vedeți de treabă, să nu vă luați după ce spune Gigi. El a băgat milioane! Gigi, când a văzut acum Craiova… Lui îi e frică să nu dea greș cu jucătorii. Când a văzut acum Craiova, și-a dat seama că e departe, departe de ei.

FCSB e departe și de Dinamo, o să vedeți. La baraj o să aibă un meci foarte greu cu Dinamo. Gigi Becali și-a dat seama că e foarte departe de Craiova, nu poate să ia titlul. Trebuie să ia cel puțin trei jucători de mare valoare și să revină Bîrligea pentru ca Gigi să emită pretenții.

Nu are cum să ia titlul cu locul pe care îl are acum, nu intră nici în play-off. Am văzut FCSB cu Slobozia, cu Csikszereda… E o echipă fără busolă, care poate fi bătută de oricine. Craiova, în primul rând, are trei vârfuri de atac demențiale, Etim, Assad și Nsimba”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Dinamo şi FCSB, şanse bune să se întâlnească în barajul de Conference League

Ultima etapă din play-off a stabilit primele 4 clasate, după ce Dinamo a remizat, 0-0, cu CFR Cluj, iar astfel formaţia bucureşteană a pierdut şansa de a se clasa pe podium. Trupa lui Zeljko Kopic are aşadar locul din finala barajului de calificare în Conference League, acolo unde o să dea peste câştigătoarea partidei dintre FCSB şi FC Botoşani.

Astfel, un duel între Dinamo şi FCSB, pentru un loc în Europa, se va disputa pe Arcul de Triumf, pentru că Arena Naţională este ocupată de un concert al unei trupe celebre. În sezonul regulat, Dinamo a bătut-o pe FCSB, 4-3, şi a făcut egal, 0-0, la retur, şi porneşte cu un avantaj moral în faţa rivalei.

