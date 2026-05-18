Ce a scris presa din Portugalia despre campionatul câștigat de Filipe Coelho cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al-Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dădător de speranţe.

Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. A fost primul titlu care a venit la Craiova după 35 de ani!

Reușita oltenilor a avut ecou și în Portugalia, unde ziariștii de la O Jogo au tratat pe larg succesul lui Filipe Coelho.

”Filipe Coelho se alătură lui Antonio Conceicao şi Jorge Costa în elita fotbalului românesc. Antrenorul a ajutat Universitatea Craiova să devină campioană a acestei ţări. Filipe Coelho a adăugat titlul României la fotbal la victoria dim finala Cupei, devenind al treilea antrenor portughez care a câştigat acest titlu naţional, după triumfurile lui Antonio Conceicao şi Jorge Costa cu CFR Cluj.