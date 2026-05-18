Ce a scris presa din Portugalia despre campionatul câștigat de Filipe Coelho cu Universitatea Craiova

Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 14:57

Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al-Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dădător de speranţe.

Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. A fost primul titlu care a venit la Craiova după 35 de ani!

Reușita oltenilor a avut ecou și în Portugalia, unde ziariștii de la O Jogo au tratat pe larg succesul lui Filipe Coelho.

”Filipe Coelho se alătură lui Antonio Conceicao şi Jorge Costa în elita fotbalului românesc. Antrenorul a ajutat Universitatea Craiova să devină campioană a acestei ţări. Filipe Coelho a adăugat titlul României la fotbal la victoria dim finala Cupei, devenind al treilea antrenor portughez care a câştigat acest titlu naţional, după triumfurile lui Antonio Conceicao şi Jorge Costa cu CFR Cluj.

Fostul antrenor secund al lui Paulo Bento a ajuns la clubul din Craiova în noiembrie 2025, recuperând titlul de campion care îi scăpase clubului timp de 35 de ani, devenind totodată al treilea portughez care câştigă un titlu de campion în acest sezon, după Vitor Campelos, la Celje, în Slovenia, şi Nandinho, antrenorul lui Al Muharraq, în Bahrain”, au titrat portughezii de la O Jogo.

