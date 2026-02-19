Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru" - Antena Sport

Pierro Ferrari a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport, oferind declaraţii despre tatăl lui, Enzo. Acesta va fi difuzat în AntenaPLAY, de pe 27 februarie.

Pierro Ferarri a fost prezent la testele pre-sezon de la Bahrain, alături de Scuderie. Fiul legendarului Enzo Ferrari a oferit declaraţii despre noul sezon de Formula 1, care va începe în martie, live în Universul Antena.

Pierro Ferrari, declaraţii despre tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain

Pierro Ferrari şi-a adus aminte de tatăl lui. Enzo Ferrari s-a născut pe 18 februarie şi va fi comemorat la Maranello şi Modena, acolo unde Scuderia urmează să deschidă o nouă expoziţie.

“Este o zi importantă pentru că începe noul sezon, dar este importantă şi pentru că 18 februarie este ziua în care s-a născut tatăl meu, este aniversarea lui. Va fi comemorat la Maranello şi Modena, acolo unde avem muzeul şi unde se va deschide o nouă expoziţie. Este o zi importantă pentru a ne aminti ce a făcut tatăl meu şi pasiunea pe care a pus-o în munca lui. Se gândea mereu la viitor şi ar fi fost mândru de ce facem acum”, a declarat Pierro Ferrari, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Pierro Ferrari, ajuns la vârsta de 80 de ani, deţine 10,2% din acţiunile Ferrari, moşteninte de la tatăl lui, Enzo. Acesta a decedat în 1988, iar Pierro a devenit astfel singurul moştenitor al familiei legendare din Italia.