Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: "Ar fi fost mândru" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: “Ar fi fost mândru”
Video

Pierro Ferrari şi-a amintit de tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain: “Ar fi fost mândru”

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 12:57

Comentarii

Pierro Ferrari, în timpul unui interviu exclusiv pentru AntenaSport

Pierro Ferrari a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport, oferind declaraţii despre tatăl lui, Enzo. Acesta va fi difuzat în AntenaPLAY, de pe 27 februarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pierro Ferarri a fost prezent la testele pre-sezon de la Bahrain, alături de Scuderie. Fiul legendarului Enzo Ferrari a oferit declaraţii despre noul sezon de Formula 1, care va începe în martie, live în Universul Antena.

Pierro Ferrari, declaraţii despre tatăl său, Enzo, la testele din Bahrain

Pierro Ferrari şi-a adus aminte de tatăl lui. Enzo Ferrari s-a născut pe 18 februarie şi va fi comemorat la Maranello şi Modena, acolo unde Scuderia urmează să deschidă o nouă expoziţie.

“Este o zi importantă pentru că începe noul sezon, dar este importantă şi pentru că 18 februarie este ziua în care s-a născut tatăl meu, este aniversarea lui. Va fi comemorat la Maranello şi Modena, acolo unde avem muzeul şi unde se va deschide o nouă expoziţie. Este o zi importantă pentru a ne aminti ce a făcut tatăl meu şi pasiunea pe care a pus-o în munca lui. Se gândea mereu la viitor şi ar fi fost mândru de ce facem acum”, a declarat Pierro Ferrari, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Pierro Ferrari, ajuns la vârsta de 80 de ani, deţine 10,2% din acţiunile Ferrari, moşteninte de la tatăl lui, Enzo. Acesta a decedat în 1988, iar Pierro a devenit astfel singurul moştenitor al familiei legendare din Italia.

Reclamă
Reclamă

Un an mai târziu, Pierro Ferrari a fost numit vicepreşedinte al Scuderiei, intrând în istoria echipei în 2013, atunci când a devenit primul membru al familiei care a urcat pe un podium în Formula 1. Se întâmpla după Marele Premiu al Chinei, câştigat de Fernando Alonso, Pierro fiind convins să ridice trofeul pentru echipă de către Stefano Domenicali, fostul director al Scuderiei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Observator
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
14:45
Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia
14:45
Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul
14:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a zilei din testele de la Bahrain e ACUM, în AntenaPLAY
13:55
VIDEOTabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2. Cu cine se duelează Cristiano Ronaldo
13:37
Real Madrid îl apără pe Vinicius, după scandalul din meciul cu Benfica. Comunicat oficial de ultimă oră: “Inacceptabil”
13:36
Simone Biles s-a văzut cu Ilia Malinin după dezastrul de la JO! “M-am temut de starea lui de sănătate mintală”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”