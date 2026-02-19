"Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!" Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica - Real - Antena Sport

Închide meniul
“Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender!” Derapaj după scandalul uriaş de la Benfica – Real

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 12:43

Kylian Mbappe şi Jose Mourinho - Profimedia Images

Controversa nu se potoleşte în Spania după acuzaţiile aduse de atacantul Real Madrid, Vinicius, împotriva jucătorului Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, care l-ar fi numit „maimuţă”.

În timp ce UEFA a deschis o anchetă pentru a încerca să descopere adevărul în acest caz, José Luis Chilavert, fostul glorie al fotbalului paraguayan de la sfârşitul anilor ’90, a făcut declaraţii controversate pentru a-l apăra pe argentinian.

“Mbappe îl apără pe Vinicius şi el trăieşte cu o persoană transgender”

La Radio Rivadavia, fostul portar cu 74 de selecţii (60 de ani) şi fost jucător la Strasbourg s-a declarat „solidar” cu Prestianni, atacându-l în acelaşi timp pe Vinicius, „primul care insultă pe toată lumea”.

Sud-americanul îl critică pe Kylian Mbappe, care şi-a susţinut coechipierul cerând sancţionarea jucătorului italian. „Cine este solidar cu Vinicius? Mbappé! Dintre toţi jucătorii, Mbappé! El vorbeşte despre valori şi trăieşte cu o persoană transgender, nu este normal”, a continuat Chilavert într-un discurs împotriva francezului, bazându-se pe o ştire falsă de pe reţelele sociale: „Fiecare face ce vrea cu viaţa sa, dar nu este normal ca un bărbat să trăiască cu o persoană transgender, acesta este rolul unei femei.”

Într-un discurs cu o logică greu de înţeles, cu accente homofobe şi misogine, jucătorul care a apărat poarta în faţa echipei Franţei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1998 pledează pentru o liberalizare a discursului în fotbal, amintind că el însuşi a fost victima insultelor când juca în Spania.

„Când jucam la Zaragoza, îmi strigau «indian», «sud-american», «imigrant ilegal» şi eu continuam să joc…», îşi aminteşte el, înainte de a adăuga: „Îl voi apăra întotdeauna pe Prestianni, iar el nu ar trebui să se lase intimidat. Ei trebuie să-l protejeze pe băiat, aşa că de ce l-ar sancţiona pe Prestianni?

O astfel de sancţiune ar da impresia că comunitatea LGBTQ+ este un model de urmat, ceea ce nu este adevărat! Fotbalul este un teren de joc rezervat bărbaţilor, bărbaţi care în trecut îşi spuneau tot felul de lucruri. De când s-au adăugat microfoane şi camere de filmat, fotbalul a devenit efeminat.”

 

