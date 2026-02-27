Patronul ajuns în cătuşe în dosarul blaturilor, impresarul lui Adi Mutu? "Să fie de capul lui cu ce a făcut" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 9:45

Claudiu Blaga, presupusul finanțator de la CS Păulești, a fost reținut 30 de zile în dosarul blaturilor din România. El s-ar fi lăudat în lumea fotbalului că este impresarul lui Adi Mutu, dar în realitate lucrurile ar sta altfel.

Mutu nu a negat că-l cunoaşte pe Blaga, mai mult între Academia de fotbal pe care o deţine şi fima R-Gol, magazin unde lucra Blaga, există o relaţie comercială. Mutu a recunoscut că l-a şi cunoscut personal pe Blaga în momentul în care a decis să cumpere echipamente sportive de la R-Gol.

„Blaga ăsta lucra la R-Gol, magazinul de echipamente sportive. De acolo îl știu, mai mult de atât nu a fost vorba. M-am văzut cu el, de mai multe ori, la magazin. Noi, la academie, luăm echipamente de la ei. Nu am ce să discut despre el, să fie de capul lui cu ce a făcut.

Eu nu știu dacă el este impresar, știu că a vrut să fie acum vreun an sau doi. Lucra la magazinul ăsta și, într-adevăr am vorbit, dar i-am zis să se facă el impresar și după mai vedem noi”, a transmis fostul jucător al naţionalei României, conform Pro Sport.

