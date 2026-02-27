Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade - Antena Sport

Meciul din Europa League de joi seara dintre Nottingham Forest și Fenerbahce nu a fost marcat doar de calificarea “pădurarilor” în optimile competiției, ci și de o accidentare teribilă. Ryan Yates, mijlocașul englezilor, și-a dislocat degetul mic după doar șapte minute și a avut nevoie de îngrijiri, dar a continuat partida ulterior fără probleme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nottingham Forest s-a calificat joi seara în optimile Ligii Campionilor după ce a învins-o la general pe Fenerbahce cu scorul de 4-2. Pe City Ground, trupa din Premier League a pierdut cu 2-1, însă nu asta a atras atenția fanilor neutri, ci o imagine greu de privit cu unul dintre fotbaliștii lui Vitor Pereira.

Ryan Yates și o accidentare rară în fotbal

În minutul 7 al duelului din Anglia, mijlocașul lui Forest a căzut și a aterizat greșit, dislocându-și astfel degetul. Cei de la TNT Sports au prins momentul live pe transmisiune, inclusiv faza în care Yates începe să ceară ajutorul, însă ulterior nu au arătat nicio reluare.

Cu toate acestea, modul în care fotbalistul de 28 de ani l-a impresionat pe comentatorul Darren Fletcher, jucătorul părând ușor impasibil în fața durerii: “Faptul că doar a gesticulat către fizioterapeut de parcă i-ar fi spus: «Poți doar să vii și să mă ajuți cu asta?”», e remarcabil“, au notat cei de la dailymail.co.uk.

Ryan Yates suffered a dislocated finger this evening🤕

He smiled, put it back into place and got on with the game😤 pic.twitter.com/ePcwu6wWGi

— DAZN Football (@DAZNFootball) February 26, 2026