Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade - Antena Sport

Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade

Home | Fotbal | Europa League | Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade

Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 9:55

Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade

Ryan Yates și accidentarea suferită în Forest - Fenerbahce / X @ActuFoot_

Meciul din Europa League de joi seara dintre Nottingham Forest și Fenerbahce nu a fost marcat doar de calificarea “pădurarilor” în optimile competiției, ci și de o accidentare teribilă. Ryan Yates, mijlocașul englezilor, și-a dislocat degetul mic după doar șapte minute și a avut nevoie de îngrijiri, dar a continuat partida ulterior fără probleme.

Nottingham Forest s-a calificat joi seara în optimile Ligii Campionilor după ce a învins-o la general pe Fenerbahce cu scorul de 4-2. Pe City Ground, trupa din Premier League a pierdut cu 2-1, însă nu asta a atras atenția fanilor neutri, ci o imagine greu de privit cu unul dintre fotbaliștii lui Vitor Pereira.

Ryan Yates și o accidentare rară în fotbal

În minutul 7 al duelului din Anglia, mijlocașul lui Forest a căzut și a aterizat greșit, dislocându-și astfel degetul. Cei de la TNT Sports au prins momentul live pe transmisiune, inclusiv faza în care Yates începe să ceară ajutorul, însă ulterior nu au arătat nicio reluare.

Cu toate acestea, modul în care fotbalistul de 28 de ani l-a impresionat pe comentatorul Darren Fletcher, jucătorul părând ușor impasibil în fața durerii: “Faptul că doar a gesticulat către fizioterapeut de parcă i-ar fi spus: «Poți doar să vii și să mă ajuți cu asta?”», e remarcabil“, au notat cei de la dailymail.co.uk.

Inlusiv fanii lui Forest și-au arătat susținerea față de cel care poartă banderola de căpitan pe Forest Ground. Unul dintre ei a scris pe rețelele sociale: “Mi-aș fi luat liber o săptămână de la muncă“.

Ce e impresionat e că Yates a continuat meciul după accidentarea care este una destul de rară în fotbal, aceste momente fiind mai cunoscute în sporturi unde jucătorii manevrează mingea cu mâna, cum se întâmplă în baschet sau handbal. La pauză, mijlocașul a fost totuși schimbat de Ibrahim Sangare.

Astăzi, Nottingham Forest își va afla adversara din optimile UEL, urmând să dea peste Betis Sevilla sau Midtjylland.

