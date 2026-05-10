Andrei Nicolae Publicat: 10 mai 2026, 13:24

Gică Hagi, mesaj de suflet pentru Galatasaray după titlul câștigat în Turcia: Pasiune uriașă pentru fotbal

Gică Hagi, cu trofeul Cupei UEFA în brațe / Profimedia

Selecţionerul Gică Hagi a felicitat-o pe Galatasaray pentru câştigarea campionatului Turciei pentru a 26-a oară în istorie.

Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici şi o pasiune uriaşă pentru fotbal”, a scris Hagi pe rețelele sociale.

Istoricul lui Gică Hagi la Galatasaray

Hagi a evoluat la Galatasaray în perioada 1996-2001, reuşind să câştige patru titluri de campion al Turciei, două Cupe ale Turciei, două Supercupe, Cupa UEFA din 2000 și Supercupa Europei.

El a şi antrenat Galatasaray, reuşind câştigarea Cupei Turciei în 2005.

Galatasaray Istanbul şi-a asigurat sâmbătă al patrulea titlu consecutiv în campionatul Turciei, după ce a învins-o pe teren propriu, scor 4-2, pe Antalyaspor.

Sursa: News.ro

