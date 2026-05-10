Gică Hagi, mesaj de suflet pentru Galatasaray după titlul câștigat în Turcia: “Pasiune uriașă pentru fotbal”

Selecţionerul Gică Hagi a felicitat-o pe Galatasaray pentru câştigarea campionatului Turciei pentru a 26-a oară în istorie.
“Felicitări, Galatasaray pentru un nou titlu de campioană! Un club mare, cu suporteri fantastici şi o pasiune uriaşă pentru fotbal”, a scris Hagi pe rețelele sociale.
Istoricul lui Gică Hagi la Galatasaray
Hagi a evoluat la Galatasaray în perioada 1996-2001, reuşind să câştige patru titluri de campion al Turciei, două Cupe ale Turciei, două Supercupe, Cupa UEFA din 2000 și Supercupa Europei.
El a şi antrenat Galatasaray, reuşind câştigarea Cupei Turciei în 2005.
Galatasaray Istanbul şi-a asigurat sâmbătă al patrulea titlu consecutiv în campionatul Turciei, după ce a învins-o pe teren propriu, scor 4-2, pe Antalyaspor.
Sursa: News.ro
