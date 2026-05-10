Dinamo, anunț de ultimă oră despre sigla clubului: “Vom demara acest proces”

Dinamo a emis în urmă cu puțin timp un comunicat prin care a anunțat că va crea un grup de lucru pentru a ajunge la o identitate vizuală care să fie pe placul suporterilor. Clubul a făcut în acest sens apel la mai multe facțiuni de suporteri pentru a se implica în procesul de creare a unei noi sigle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noua siglă de la Dinamo a reprezentat un subiect extrem de delicat în ultima perioadă încă din ziua în care alb-roșiii au anunțat zilele trecute că din vara viitoare, clubul va renunța la logo-ul actual. Suporterii au fost extrem de nemulțumiți că nu au fost consultați, iar cei din PCH și Peluza SUD au anunțat inclusiv că vor protesta la următoarea partidă, cea din play-off cu FC Argeș. Cele două formații vor veni la stadion, însă nu vor pătrunte în incinta sa.

Dinamo schimbă tactica! Alb-roșiii fac un grup de lucru pentru a crea o nouă siglă

De asemenea, mai multe figuri marcante din istoria clubului au avut o reacție vehementă și s-au arătat nemulțumite de schimbare. De aceea, Dinamo a decis să ia măsuri, iar după ce a emis acum trei zile un comunicat inițial, astăzi, 10 mai, a transmis că va crea un grup de lucru în care va invita suporteri pentru a găsi soluția perfectă pentru identitatea vizuală.

“Dragi suporteri dinamoviști, Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.

Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces.