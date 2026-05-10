Dinamo, anunț de ultimă oră despre sigla clubului: “Vom demara acest proces”

Dinamo a emis în urmă cu puțin timp un comunicat prin care a anunțat că va crea un grup de lucru pentru a ajunge la o identitate vizuală care să fie pe placul suporterilor. Clubul a făcut în acest sens apel la mai multe facțiuni de suporteri pentru a se implica în procesul de creare a unei noi sigle.
Noua siglă de la Dinamo a reprezentat un subiect extrem de delicat în ultima perioadă încă din ziua în care alb-roșiii au anunțat zilele trecute că din vara viitoare, clubul va renunța la logo-ul actual. Suporterii au fost extrem de nemulțumiți că nu au fost consultați, iar cei din PCH și Peluza SUD au anunțat inclusiv că vor protesta la următoarea partidă, cea din play-off cu FC Argeș. Cele două formații vor veni la stadion, însă nu vor pătrunte în incinta sa.
Dinamo schimbă tactica! Alb-roșiii fac un grup de lucru pentru a crea o nouă siglă
De asemenea, mai multe figuri marcante din istoria clubului au avut o reacție vehementă și s-au arătat nemulțumite de schimbare. De aceea, Dinamo a decis să ia măsuri, iar după ce a emis acum trei zile un comunicat inițial, astăzi, 10 mai, a transmis că va crea un grup de lucru în care va invita suporteri pentru a găsi soluția perfectă pentru identitatea vizuală.
“Dragi suporteri dinamoviști, Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.
Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces.
Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare al procesului. Dinamo. Același. Mai departe“, se arată în comunicatul alb-roșiilor.
