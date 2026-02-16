Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid! - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid!

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 16:49

Aleix Garcia este foarte aproape de un transfer important în carieră. Barcelona şi Real Madrid ar fi interesate de el, iar mutarea ar urma să se facă din vară.

Aleix Garcia a evoluat pentru o scurtă perioadă şi la Dinamă, în 2020, atunci când Cosmin Contra era antrenor în Ştefan cel Mare. El a evoluat în şapte partide, fără să înscrie vreun gol. El a venit gratis de la Academia lui Manchester City, dar problemele financiare cu care se confrunta clubul atunci au condus la despărţirea de jucător.

Pentru fotbalist a urmat o perioadă foarte bună la Eibar şi Girona, care i-au aduns apoi un transfer important, la Leverkusen, în 2024.

În Germania, mijlocaşul spaniol a marcat 3 goluri în 34 de partide, iar Transferfeed anunţă că Real Madrid şi FC Barcelona sunt interesate de el, iar un transfer s-ar putea realiza din vară. Şi Atletico Madrid ar fi oferit 25 de milioane de euro pentru transferul lui Aleix Garcia de la Bayer Leverkusen, dar mutarea nu s-a perfectat. Nu este prima dată când se vorbeşte de interesul Barcelonei pentru Garcia. El a fost dorit şi în perioada în care evolua la Girona. 

