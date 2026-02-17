Prinde FCSB play-off-ul cu trei victorii pe linie? Statisticienii au dat verdictul - Antena Sport

FCSB se află pe locul 10 după 27 de etape disputate, iar campioana României se află la trei puncte de primul loc ce duce în play-off. Cu trei meciuri rămase de disputat în sezonul regulat, statisticienii au calculat ce șanse are echipa lui Elias Charalambous să ajungă în primele șase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus București, UTA Arad, și Universitatea Cluj sunt adversarele roș-albaștrilor din ultimele trei runde, iar gruparea din capitală are nevoie de trei victorii.

FCSB, șanse mari să prindă play-off-ul

Tensiune mare la FCSB, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Campioana en-titre se află la trei puncte de primul loc ce duce în play-off și urmează dueluri cu Metaloglobus, UTA și Universitatea Cluj.

Statisticienii de la FootballMeetsData au simulat care ar fi șansele roș-albaștrilor la play-off dacă ar câștiga toate cele trei meciuri rămase, iar procentul rezultat este de 93%.

Dacă vor obține două victorii și un rezultat de egalitate, șansele „elevilor” lui Elias Charalambous scad drastic, ele fiind de aproximativ 36-38%.