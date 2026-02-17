Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa - Antena Sport

Închide meniul
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 17:15

Vinicius Junior / Profimedia

Vinicius Junior nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Real Madrid pentru prelungirea contractului, iar șansele ca la finalul acestui sezon să se producă o despărțire sunt destul de mari.

Brazilianul a cerut un salariu uriaș pentru a semna un nou angajament cu gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa. Situația acestuia este monitorizată de Nasser Al-Khelaifi.

Nasser Al-Khelaifi monitorizează situația lui Vinicius Junior

Vinicius Junior mai are contract cu Real Madrid până la data de 30 iunie 2027, dar Florentino Perez a tot a avut discuții cu acesta pentru prelungirea acordului existent.

Cerințele brazilianului sunt destul de mari, el solicitând un salariu mai mare față de cel pe care îl încasează acum. Mai mult decât atât, Vinicius a anunțat clubul că dacă nu va veni cu o propunere îmbunătățită până în aprilie, acesta va lua în calcul plecarea la finalul sezonului.

Situația fotbalistului cotat la 150 de milioane de euro este monitorizată și de Paris Saint Germain. Gruparea din Hexagon ar vrea să-l transfere pe Vini Jr la vară, salariul vehiculat fiind de 30 de milioane de euro pe an.

  • 356 de meciuri, 116 goluri și 94 de pase decisive sunt cifrele lui Vinicius la Real Madrid
  • 14 trofee a cucerit acesta cu „los blancos” 

 

 

