Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: "Mai sigur ca niciodată" - Antena Sport

Joan Laporta a declarat marţi că în ciuda recentei înfrângeri cu 1-2 în faţa Gironei de pe Estadio Montilivi, este “mai sigur ca niciodată” că gruparea blaugrana va câştiga La Liga, deşi va trebui să o facă “contra a toate şi a toţi”, scrie EFE.

“Îi cunosc pe Hansi Flick şi pe Deco, cunosc atmosfera din vestiar şi caracterul jucătorilor noştri şi sunt sigur că vom câştiga La Liga; absolut sigur“, a afirmat el la inaugurarea sediului său de campanie.

Joan Laporta, mesaj de susținere pentru Barcelona

Candidat din nou la preşedinţia Barcelonei, Laporta a subliniat că “fiecare echipă mare are o perioadă de cădere“, dar că, în cazul clubului catalan, atunci când se întâmplă asta, “sunt unii care profită“.

“Va fi o cursă pentru titlul de campioană împotriva tuturor pentru că sunt şi cei care nu vor să câştigăm. Nu doar dintr-o perspectivă sportivă, ceea ce ar avea o oarecare logică, ci şi în sfera extra-sportivă, este evident că anumite cercuri de putere nu vor să câştigăm“, a avertizat el.

