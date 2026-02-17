Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: "Mai sigur ca niciodată" - Antena Sport

Joan Laporta a declarat marţi că în ciuda recentei înfrângeri cu 1-2 în faţa Gironei de pe Estadio Montilivi, este “mai sigur ca niciodată” că gruparea blaugrana va câştiga La Liga, deşi va trebui să o facă “contra a toate şi a toţi”, scrie EFE.
“Îi cunosc pe Hansi Flick şi pe Deco, cunosc atmosfera din vestiar şi caracterul jucătorilor noştri şi sunt sigur că vom câştiga La Liga; absolut sigur“, a afirmat el la inaugurarea sediului său de campanie.
Joan Laporta, mesaj de susținere pentru Barcelona
Candidat din nou la preşedinţia Barcelonei, Laporta a subliniat că “fiecare echipă mare are o perioadă de cădere“, dar că, în cazul clubului catalan, atunci când se întâmplă asta, “sunt unii care profită“.
“Va fi o cursă pentru titlul de campioană împotriva tuturor pentru că sunt şi cei care nu vor să câştigăm. Nu doar dintr-o perspectivă sportivă, ceea ce ar avea o oarecare logică, ci şi în sfera extra-sportivă, este evident că anumite cercuri de putere nu vor să câştigăm“, a avertizat el.
🚨🗣️ Joan Laporta: “I have never been more certain that we will win La Liga. It will be a league against everything and everyone because there are those who don’t want us to win it.”
“I’m not just talking about the sporting aspect. There are certain circles of power that don’t… pic.twitter.com/eRjPV7C68X
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026
În acest sens, el a făcut referire la decizia arbitrului care a condus partida de pe Montilivi, care nu a intervenit la faultul asupra lui Jules Kounde în faza care a dus la golul victoriei Gironei.
“Nu ştim motivele pentru care arbitrii nu fac ceea ce ar trebui. Este de neînţeles acum că există atât de mult sprijin tehnologic. Uneori este folosit, alteori nu, iar criteriile sunt, în general, împotriva Barcelonei, dar am ajuns să ne aşteptăm la asta pentru că aşa a fost mereu din punct de vedere istoric“, a punctat Laporta.
După 24 de etape, FC Barcelona este pe locul 2 în La Liga cu 58 de puncte, la două puncte în spatele liderului Real Madrid.
Sursa: Agerpres.ro
- “Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu
- Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune”
- Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni
- Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el”
- Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni”