"Nu m-am dus să-i agresez fizic". Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu - Antena Sport

Dani Coman a vorbit recent din nou despre evenimentul care s-a întâmplat la meciul dintre FC Argeș și Petrolul, atunci când centralul Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil. Președintele formației din Trivale a discutat mai exact despre ieșirea sa nervoasă de după partidă și a spus că nu îi pare rău pentru cuvintele adresate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră! Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar? Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia“. Așa a sunat discursul lui Dani Coman după greșeala impardonabilă a lui Radu Petrescu de pe finalul meciului dintre FC Argeș și Petrolul.

Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.

Ce a spus Dani Coman după ce răbufnirea sa

Deși cuvintele adresate au fost extrem de dure, oficialul piteștenilor a declarat recent că nu are vreo părere de rău față de cele întâmplate și mai mult decât atât, a menționat că nu a incitat la nimic. Coman a mărturisit că a avut în trecut un episod în care chiar el l-a lăudat pe Radu Petrescu, încercând să explice de ce nu are nimic personal cu arbitrul.

“Trebuie să se înțeleagă că și eu sunt om și eu am trăirile mele, iar când un om își bate joc de munca ta, de munca întregii echipe, de un oraș întreg, de o istorie, atunci poți apela și la astfel de lucruri. Nu pot să zic că îmi pare rău, îmi pare rău pentru că n-ar fi trebuit să se ajungă la astfel de lucruri.