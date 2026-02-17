"Nu m-am dus să-i agresez fizic". Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu - Antena Sport

Închide meniul
"Nu m-am dus să-i agresez fizic". Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu

Home | Fotbal | La Liga | "Nu m-am dus să-i agresez fizic". Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu

“Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 16:54

Nu m-am dus să-i agresez fizic. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu

Dani Coman, într-un interviu pentru AntenaSport / Antena Sport

Dani Coman a vorbit recent din nou despre evenimentul care s-a întâmplat la meciul dintre FC Argeș și Petrolul, atunci când centralul Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil. Președintele formației din Trivale a discutat mai exact despre ieșirea sa nervoasă de după partidă și a spus că nu îi pare rău pentru cuvintele adresate.

Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră! Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar? Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia“. Așa a sunat discursul lui Dani Coman după greșeala impardonabilă a lui Radu Petrescu de pe finalul meciului dintre FC Argeș și Petrolul.

Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.

Ce a spus Dani Coman după ce răbufnirea sa

Deși cuvintele adresate au fost extrem de dure, oficialul piteștenilor a declarat recent că nu are vreo părere de rău față de cele întâmplate și mai mult decât atât, a menționat că nu a incitat la nimic. Coman a mărturisit că a avut în trecut un episod în care chiar el l-a lăudat pe Radu Petrescu, încercând să explice de ce nu are nimic personal cu arbitrul.

Trebuie să se înțeleagă că și eu sunt om și eu am trăirile mele, iar când un om își bate joc de munca ta, de munca întregii echipe, de un oraș întreg, de o istorie, atunci poți apela și la astfel de lucruri. Nu pot să zic că îmi pare rău, îmi pare rău pentru că n-ar fi trebuit să se ajungă la astfel de lucruri.

Acum, nu există un element al incitării. Poate fi considerată o declarație metaforică, din punct de vedere emoțional, fără să aibă instrucțiuni concrete asupra incitării cuiva, fără nicio formă. Nu a fost scopul meu.

Nu am înjurat pe nimeni. Nu m-am dus să-i agresez fizic. Nu, doar i-am cerut niște explicații care mi se par foarte, foarte normale. Toți președinții de cluburi cer explicații în cazul în care sunt defavorizați. Să-mi spună un arbitru, chiar și când am pierdut, m-am dus și i-am felicitat pe toți.

Chiar și lui Radu Petrescu. Am avut un meci în care ne-a arbitrat și în prima repriză lumea l-a contestat. M-am dus la pauză și i-am spus «Radu, ai arbitrat foarte bine. Nu te lua după gura lumii, ai arbitrat foarte bine. Eu am televizor în lojă și deciziile tale au fost corect».“, a spus oficialul, potrivit fanatik.ro.

Ce a spus Dani Coman după cererea făcută de FC Argeș

În ceea ce privește solicitarea clubului din Pitești către CCA de a publica stenogramele de la meciul dintre FC Argeș și Petrolul, Coman consideră că acest lucru ar da dovadă de transparență din partea instituției care se ocupă de arbitrii din România.

Așa am demonstra că nu avem nimic de ascuns sau că cei de la CCA nu au absolut nimic de ascuns. Mi se pare că ar fi o decizie înțeleaptă să se arate că sunt corecți și că vor doar binele fondalului românesc. De transparență avem nevoie.

Nu vrem să dezvoltăm fotbalul românesc? Păi dacă nu avem nimic de ascuns, le facem publice, vedem cine a greșit, cine a greșit să suporte consecințele, să-și asume și să merge mai departe luptând pentru un fotbal corect“, a mai spus președintele piteștenilor.

