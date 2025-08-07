„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” - Antena Sport

Federația de Fotbal din Palestina (PFA) a anunțat decesul unuia dintre „cei mai strălucitori jucători din țară”, așa cum l-au numit oficialii locali.

Suleiman Obeid a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce stătea la coadă și aștepta să primească alimentele aduse de ajutoarele umanitare, potrivit PFA. Mii de oameni, printre care și Obeid, au fost surprinși de un atac aerian al Israelului, care „a vizat civilii”, susțin surse locale.

Suleiman Obeid a fost ucis în Gaza, la 41 de ani

Suleiman Obeid avea 41 de ani, era căsătorit și tată a cinci copii (doi băieți și trei fete). De-a lungul carierei sale, a evoluat la diverse echipe locale și a fost de două ori golgheter în Gaza.

Om de națională, cu 24 de selecții adunate, Obeid a fost supranumit „Gazela” și inclusiv „Pele din Palestina” datorită calităților sale fotbalistice. A marcat peste o sută de goluri și este unul dintre cei mai prolifici jucători palestinieni.

La echipa națională, Obeid a înscris două goluri, unul dintre ele dintr-o foarfecă spectaculoasă, într-un meci contra reprezentativei din Yemen. Suleiman Obeid a continuat să joace până la aproape 40 de ani, retrăgându-se abia în 2023.