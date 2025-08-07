„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” - Antena Sport

Închide meniul
„Pele din Palestina", ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!"

„Pele din Palestina", ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!"

„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!”

Publicat: 7 august 2025, 9:20

Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: Au vizat civilii!”

Suleiman Obeid

Federația de Fotbal din Palestina (PFA) a anunțat decesul unuia dintre „cei mai strălucitori jucători din țară”, așa cum l-au numit oficialii locali.

Suleiman Obeid a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce stătea la coadă și aștepta să primească alimentele aduse de ajutoarele umanitare, potrivit PFA. Mii de oameni, printre care și Obeid, au fost surprinși de un atac aerian al Israelului, care „a vizat civilii”, susțin surse locale.

Suleiman Obeid a fost ucis în Gaza, la 41 de ani

Suleiman Obeid avea 41 de ani, era căsătorit și tată a cinci copii (doi băieți și trei fete). De-a lungul carierei sale, a evoluat la diverse echipe locale și a fost de două ori golgheter în Gaza.

Om de națională, cu 24 de selecții adunate, Obeid a fost supranumit „Gazela” și inclusiv „Pele din Palestina” datorită calităților sale fotbalistice. A marcat peste o sută de goluri și este unul dintre cei mai prolifici jucători palestinieni.

La echipa națională, Obeid a înscris două goluri, unul dintre ele dintr-o foarfecă spectaculoasă, într-un meci contra reprezentativei din Yemen. Suleiman Obeid a continuat să joace până la aproape 40 de ani, retrăgându-se abia în 2023.

321 de oameni din fotbal au murit în Gaza, potrivit Federației

De la începutul războiului cu Israel, 321 de palestinieni din lumea fotbalului (antrenori, jucători, arbitri, conducători de cluburi) și-au pierdut viața, potrivit PFA.

Aceeași sursă notează: „Numărul martirilor din sport a ajuns la 662, de când Israelul a început războiul de exterminare, pe 7 octombrie 2023.”

Naționala de fotbal a Palestinei a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, dar va fi prezentă la următoarea ediție a Cupei Asiei. Turneul se va desfășura în Arabia Saudită, între 7 ianuarie și 5 februarie 2027.

