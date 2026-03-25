"Ce întrebare e asta?". Mircea Lucescu a răbufnit când a auzit ce i-a spus un jurnalist lui Radu Drăgușin

Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 18:29

Mircea Lucescu, în timpul unei conferințe de presă / AntenaSport

Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au fost oamenii din tabăra României prezenți la conferința de presă premergătoare duelului cu Turcia, iar o întrebare pe care a primit-o fundașul lui Tottenham l-a deranjat pe selecționer. Jucătorul din defensiva “tricolorilor” a fost rugat să aleagă un fotbalist al lui Vincenzo Montella care ar putea să îl pună în dificultate și a refuzat să răspundă, după care “Il Luce” a intervenit și el furios.

România o va întâlni pe Turcia joi seara într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială. Înainte de confruntarea care va avea loc joi, Lucescu și Drăgușin au vorbit la conferința de presă, iar o întrebare a ieșit în evidență.

Cum a decurs conversația cu Lucescu și Drăgușin în prim-plan

Un reporter a vrut să afle de la stoperul de 24 de ani ce jucător turc crede că îl va pune în dificultate, moment în care s-a lovit de un refuz. După ce jurnalistul a insistat și a adus în discuție golul magnific al lui Arda Guler, Lucescu a intervenit și el și s-a arătat stupefiat de întrebarea respectivă, punctând că ce a reușit vedeta de la Real a fost realizat și de Gică Hagi.

Jurnalist: Dacă ar fi să alegi un om din ofensiva Turciei care crezi că te-ar putea pune în dificultate, care ar fi acela și de ce?

Drăgușin: Nu vreau să fac asta.

Jurnalist: În ce măsura evoluțiile lui Arda Guler din ultima perioadă, inclusiv acel gol de la 60 de metri, sunt de natură să creeze o stare de disconfort în vestiarul României.

Drăgușin: De nicio măsură.

Lucescu: Ce întrebare e asta? Ce întrebare e asta? E un meci important cu Turcia, ce e important că a dat ăla gol de la 70 de metri. Gică Hagi a dat și el de la 70 de metri. Gata, trecem la treabă.

