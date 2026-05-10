„Sunt supărat rău”. Marius Croitoru, reacție dură după ce Botoșani s-a calificat la barajul de Conference League

Marius Croitoru a răbufnit, după ce Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a opta a play-out-ului. Moldovenii și-au asigurat prezența în semifinala barajului pentru Conference League, unde o vor întâlni pe FCSB.

În ciuda calificării echipei sale, Marius Croitoru s-a declarat extrem de supărat de golul primit în meciul cu Petrolul. Antrenorul a transmis că „lupii” au marcat, deși nu au avut multe ocazii pe parcursul partidei.

Marius Croitoru și-a taxat jucătorii, pe care însă i-a și lăudat pentru efortul depus în meciul cu Botoșani. Antrenorul vrea ca echipa sa să încheie cât mai sus play-out-ul, în ultima etapă urmând să se dueleze cu Csikszereda, în deplasare.

„Am îmbătrânit 3 ani! Este păcat de munca băieților. Am luat gol, practic, din nimic! Din nimic! Nu știu cum fac unele echipe de marchează așa de ușor. Este peste puterea mea de înțelegere. Dar, eu sunt mândru de băieții mei și de felul cum s-au comportat. S-a dovedit încă o dată că Botoșaniul joacă doar pe teren.

Am încercat să câștigăm astăzi (n.r. duminică, 10 mai) pentru noi, pentru a ne oferi posibilitatea să mai urcăm o poziție.