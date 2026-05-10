Moment istoric la Baia Mare! Gloria Bistrița a câștigat primul său trofeu, după finala cu Râmnicu Vâlcea

Sebastian Ujica Publicat: 10 mai 2026, 19:38

Gloria Bistrița a obținut primul trofeu din istoria clubului / sursa foto: Facebook/gloriabistrița

Gloria Bistriţa a câştigat duminică, la Baia Mare, Cupa României, după finala cu SCM Râmnicu Vâlcea, scor 31-21 (16-11). Este primul trofeu din istoria formaţiei bistriţene. Medalia de bronz a revenit echipei SCMU Craiova.

Principalele marcatoare ale finalei au fost Seraficeanu 7 goluri, So Delgado 6, Ostase 6, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Ulsaker 9, pentru SCM Râmnicu Vâlcea. S-au remarcat şi portarii celor două formaţii De Arruda (Gloria, 14 intervenţii) şi Bartulovic (SCM Rm. Vâlcea, 19).

Este primul trofeu Cupa României pentru Gloria Bistriţa, care a mai disputat o singură finală, în 2025. SCM Râmnicu Vâlcea a jucat finala pentru a patra oară, la şase ani de la cucerirea singurului trofeu din palmares.

În finala pentru medalia de bronz, Minaur Baia Mare – SCMU Craiova, scor 27-38 (8-20). În semifinale, SCM Rm. Vâlcea a dispus de Minaur Baia Mare, scor 34-27 (14-15), iar Gloria Bistriţa a eliminat pe SCMU Craiova, scor 36-29 (16-16).

Deţinătoarea trofeului, campioana CSM Bucureşti, nu s-a calificat la Turneul F4 al Cupei României, competiţie aflată la ediţia a 41-a.

News.ro

