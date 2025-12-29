"Încă suferă". Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial - Antena Sport

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit în cadrul unui interviu despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială de la anul. “Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului în deplasare pe 26 martie, iar în caz de victorie vor da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.
Tehnicianul formației din Gruia, care a evoluat în “țara semilunii” la două cluburi, a oferit în primul rând detalii despre atmosfera care o așteaptă pe naționala lui Mircea Lucescu pe Beșiktaș Park, la Istanbul. Ulterior, fostul atacant a analizat cele două echipe care se vor întâlni la baraj și a numit “marele avantaj” al României, și anume prezența lui “Il Luce” pe banca tehnică.
Daniel Pancu a găsit veriga slabă a Turciei
În ceea ce privește naționala Turciei, Pancu nu s-a ferit să spună că echipa lui Vincenzo Montella este superioară din punct de vedere individual, însă a declarat că naționala de pe două continente are și puncte slabe. Astfel, fostul jucător de la Beșiktaș sau Bursaspor a vorbit despre latura emoțională, unde crede că viitoarea adversară a României are probleme de ceva timp.
“Am fost invitat la două derby-uri cu Fenerbahce pe stadionul ăsta nou. Atmosfera e aceeași, doar că e amplificată acum, pentru că e acoperit. (n.r. Cât de greu va fi?) Era greu cu oricine, cu absolut orice adversar, și dacă terminam pe locul 2 și spui că jucai cu adversari teoretic mai slabi decât Italia sau Turcia, tot foarte greu ar fi în deplasare.
România e o echipă bună spre foarte bună în momentul de față pe teren propriu. E o altă echipă în deplasare. Avem marele avantaj al selecționerului care cunoaște foarte bine mentalitatea jucătorilor turci.
Au și ei puncte (n.r. slabe), chiar dacă individual sunt incomparabil peste noi, chiar dacă au un antrenor foarte bun. La meciul ăsta de totul sau nimic nu cred că va fi vreo presiune pe naționala Turciei, indiferent de scorul din teren.
În schimb, ei pe latura emoțională au probleme. Din 2002 nu mai sunt nici ei la Mondiale, au foarte mult timp de când n-au mai fost nici ei. Eu sunt convins că presiunea mai mare va fi pe ei, iar la latura asta emoțională fotbalistul turc încă suferă“, a spus antrenorul CFR-ului, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Daniel Pancu a evoluat mult timp în Turcia, prima dată la Beșiktaș între iunie 2002 și ianuarie 2006, unde s-a făcut remarcat, după care la Bursaspor, între iulie 2006 și ianuarie 2008. În cadrul interviului, antrenorul de la CFR a vorbit printre altele și despre situația lui Louis Munteanu, pus la zid după ce a apărut în tricoul FCSB-ului la un meci demonstrativ.
