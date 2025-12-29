"Încă suferă". Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial - Antena Sport

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit în cadrul unui interviu despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială de la anul. “Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului în deplasare pe 26 martie, iar în caz de victorie vor da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Tehnicianul formației din Gruia, care a evoluat în “țara semilunii” la două cluburi, a oferit în primul rând detalii despre atmosfera care o așteaptă pe naționala lui Mircea Lucescu pe Beșiktaș Park, la Istanbul. Ulterior, fostul atacant a analizat cele două echipe care se vor întâlni la baraj și a numit “marele avantaj” al României, și anume prezența lui “Il Luce” pe banca tehnică.

Daniel Pancu a găsit veriga slabă a Turciei

În ceea ce privește naționala Turciei, Pancu nu s-a ferit să spună că echipa lui Vincenzo Montella este superioară din punct de vedere individual, însă a declarat că naționala de pe două continente are și puncte slabe. Astfel, fostul jucător de la Beșiktaș sau Bursaspor a vorbit despre latura emoțională, unde crede că viitoarea adversară a României are probleme de ceva timp.

“Am fost invitat la două derby-uri cu Fenerbahce pe stadionul ăsta nou. Atmosfera e aceeași, doar că e amplificată acum, pentru că e acoperit. (n.r. Cât de greu va fi?) Era greu cu oricine, cu absolut orice adversar, și dacă terminam pe locul 2 și spui că jucai cu adversari teoretic mai slabi decât Italia sau Turcia, tot foarte greu ar fi în deplasare.

România e o echipă bună spre foarte bună în momentul de față pe teren propriu. E o altă echipă în deplasare. Avem marele avantaj al selecționerului care cunoaște foarte bine mentalitatea jucătorilor turci.