Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: "E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța" - Antena Sport

Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, în cadrul căruia a vorbit despre perioada petrecută până acum în Turcia la Rizespor, dar și despre barajul care îi așteaptă pe “tricolori” în martie. Jucătorul de 25 de ani crede că el și colegii săi pot învinge naționala lui Montella și se pot califica în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Mihăilă urmează să înfrunte în martie alături de România chiar țara în care evoluează începând din această vară, Turcia. Cele două naționale vor da piept pe stadionul lui Beșiktaș pe data de 26 martie, de la ora 19:00.

Mihăilă, încrezător în șansele României

În interviul acordat din orașul Rize, Mihăilă a dezvăluit cum a fost primită în vestiarul echipei sale vestea că România și Turcia se vor întâlni la baraj: “La început glumeam că vom juca împreună, apoi zicea un coleg că mă va accidenta ca să nu mai joc cu ei.

Fiecare crede că se poate califica. Vom vedea în martie cine a avut dreptate. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă“, a spus Mihăilă, potrivit frf.ro.

Ulterior, extrema de 25 de ani a enumerat calitățile naționalei lui Mircea Lucescu și a făcut apel la suporteri să aibă încredere în el și colegii săi. Mihăilă și-a încheiat interviul transmițând un mesaj clar, și anume că Turcia nu se află printre cele mai mari forțe din fotbalul mondial.