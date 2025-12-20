Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: "E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța" - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: “E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța”

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 10:51

Valentin Mihăilă, în timpul unui meci / Profimedia

Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, în cadrul căruia a vorbit despre perioada petrecută până acum în Turcia la Rizespor, dar și despre barajul care îi așteaptă pe “tricolori” în martie. Jucătorul de 25 de ani crede că el și colegii săi pot învinge naționala lui Montella și se pot califica în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Mihăilă urmează să înfrunte în martie alături de România chiar țara în care evoluează începând din această vară, Turcia. Cele două naționale vor da piept pe stadionul lui Beșiktaș pe data de 26 martie, de la ora 19:00.

Mihăilă, încrezător în șansele României

În interviul acordat din orașul Rize, Mihăilă a dezvăluit cum a fost primită în vestiarul echipei sale vestea că România și Turcia se vor întâlni la baraj: “La început glumeam că vom juca împreună, apoi zicea un coleg că mă va accidenta ca să nu mai joc cu ei.

Fiecare crede că se poate califica. Vom vedea în martie cine a avut dreptate. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă“, a spus Mihăilă, potrivit frf.ro.

Ulterior, extrema de 25 de ani a enumerat calitățile naționalei lui Mircea Lucescu și a făcut apel la suporteri să aibă încredere în el și colegii săi. Mihăilă și-a încheiat interviul transmițând un mesaj clar, și anume că Turcia nu se află printre cele mai mari forțe din fotbalul mondial.

Avem atuurile noastre, avem jucători puternice, jucători tehnici, rapizi, capabili de pase decisive. Fiecare dintre noi trebuie să pună în joc cea mai bună calitate a lui și cu siguranță putem face un meci foarte bun.

Suporterii trebuie să aibă încredere în noi, despre asta este totul. Sper ca și la Istanbul, cei 2000 sau câți vor fi în tribune, dar și cei din fața televizorului, să fie alături de noi, să creadă, să ne susțină pentru că toți vrem să ne calificăm la Campionatul Mondial și să ne bucurăm împreună.

Turcia e o națională puternică, o respectăm, dar nu e Brazilia, Anglia sau Franța. O putem învinge“, a spus extrema de la națională într-un interviu pentru frf.ro.

În cazul în care va trece de Turcia, România o va înfrunta tot în deplasare într-o singură manșă pe învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo în finala de play-off pentru Cupa Mondială.

