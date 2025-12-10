Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia
NEWS ALERT

Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 19:09

Comentarii
Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia

Denis Drăguș, în timpul unui meci / Sport Pictures

Denis Drăguș a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul pierdut de România cu Bosnia în preliminariile pentru Campionatul Mondial, scor 1-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 26 de ani al lui Mircea Lucescu a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină UEFA, astfel că va rata semifinala barajului cu Turcia de pe 26 martie.

Drăguș, OUT pentru Turcia – România. FRF poate face apel

Vestea a fost transmisă și pe site-ul frf.ro, unde este precizat faptul că federația lui Răzvan Burleanu “așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel“. Astfel, există o posibilitate ca pedeapsa vârfului lui Mircea Lucescu să fie redusă. Pedeapsa de două etape primită de atacant era totuși una previzibilă, Drăguș a fost eliminat în acea partidă cu Bosnia după ce a văzut direct “roșu”, ceea ce de regulă se sancționează în acest mod.

În cazul în care recursul făcut de FRF nu va avea efect, atunci Drăguș își va ispăși cea de-a doua etapă de suspendare la meciul de baraj cu Turcia. Prima s-a produs la duelul care a încheiat campania “tricolorilor” în preliminariile pentru Campionatul Mondial, când naționala a învins cu 7-1 San Marino.

Dacă România va trece de Turcia și va ajunge în finala play-off-ului pentru World Cup 2026, atunci Drăguș va putea fi folosit în duelul contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Lipsa lui Drăguș de la duelul de la Istanbul este cu siguranță o lovitură pentru echipa noastră, ținând cont că era o opțiune viabilă pentru postul de atacant.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
19:17
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles”
18:41
Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația”
18:29
Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: “Vom implementa măsurile”
18:11
“A fost virusat, bruiat”. Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu
18:08
„Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
17:52
Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte