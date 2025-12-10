Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia - Antena Sport

Denis Drăguș a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul pierdut de România cu Bosnia în preliminariile pentru Campionatul Mondial, scor 1-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 26 de ani al lui Mircea Lucescu a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină UEFA, astfel că va rata semifinala barajului cu Turcia de pe 26 martie.

Drăguș, OUT pentru Turcia – România. FRF poate face apel

Vestea a fost transmisă și pe site-ul frf.ro, unde este precizat faptul că federația lui Răzvan Burleanu “așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel“. Astfel, există o posibilitate ca pedeapsa vârfului lui Mircea Lucescu să fie redusă. Pedeapsa de două etape primită de atacant era totuși una previzibilă, Drăguș a fost eliminat în acea partidă cu Bosnia după ce a văzut direct “roșu”, ceea ce de regulă se sancționează în acest mod.

În cazul în care recursul făcut de FRF nu va avea efect, atunci Drăguș își va ispăși cea de-a doua etapă de suspendare la meciul de baraj cu Turcia. Prima s-a produs la duelul care a încheiat campania “tricolorilor” în preliminariile pentru Campionatul Mondial, când naționala a învins cu 7-1 San Marino.

Dacă România va trece de Turcia și va ajunge în finala play-off-ului pentru World Cup 2026, atunci Drăguș va putea fi folosit în duelul contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Lipsa lui Drăguș de la duelul de la Istanbul este cu siguranță o lovitură pentru echipa noastră, ținând cont că era o opțiune viabilă pentru postul de atacant.