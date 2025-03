De ce l-a schimbat Mircea Lucescu pe Florin Tănase la pauză. Gigi Becali devoalează greşeala selecţionerului - Antena Sport

Gigi Becali nu vrea să îl atace pe selecţionerul Mircea Lucescu, dar îi spune de ce a greşit în privinţa lui Florin Tănase. Jucătorul celor de la FCSB a început meciul ca titular în banda stângă, dar a fost înlocuit la pauză cu Ianis Hagi.

Gigi Becali nu vrea să intre în conflict cu Mircea Lucescu, dar spune clar. Florin Tănase nu poate da randament în bandă ci în centru. Asta pentru că nu se apără bine. Latifundiarul din Pipera spune că a făcut aceeaşi greşeală la FCSB, dar a remediat-o.

Gigi Becali, mesaj pentru Mircea Lucescu

Gigi Becali explică randamentul slab avut de Florin Tănase în meciul România-Bosnia 0-1. Spune că jucătorul său nu a fost folosit pe postul pe care dă randamentul maxim. „Este Lucescu la mijloc, așa că nu pot să mă pronunț. Ce, îi dau eu lecții lui Lucescu? Cât timp el este selecționer, nu-mi permit să vorbesc.

Vreau să spun doar atât, eu am avut experiența cu Tănase, l-am pus pe stânga și mi-am dat seama că Tănase trebuie să joace în centru. Așa am văzut eu lucrurile. La PAOK am început cu el pe stânga, dar nu se apăra bine. L-am schimbat imediat și l-am pus pe Ciostti acolo”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali nu s-a oprit aici. A criticat mai mulţi jucători ai echipei naţionale. Spune că Nicolae Stanciu nu mai dă randamentul din trecut, dar nu a fost mulţumit nici de evoluţiile lui Răzvan Marin, Dennis Man sau Marius Marin. Îi sugerează selecţionerului mai multe schimbări. „Nu vreau să spun prea multe, pentru că e Lucescu și nu e corect să îți dai cu părerea în fața lui. Nu-i frumos să faci asta. Stanciu era considerat numărul 1, dar acum nu prea a fost în formă. Chiar și așa, am avut ocazii și tot le-am ratat. Drăguș a avut o ocazie din 3 metri și nu a marcat.