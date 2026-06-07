28.000.000 de euro: tânărul de doar 18 ani, transfer record în Premier League!

Perioada de mercato a început pentru toate echipele din lume, iar pe timpul verii sunt așteptate mutări care să fie făcute pe bani mulți. Vor fi jucători care nu vor costa nimic, însă în același timp o să fie transferuri ale unor fotbaliști care vor scoate milioane de euro din conturile unor cluburi.

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Formațiile din Premier League dispun an de an de cele mai mari bugete și astfel plătesc cei mai mulți bani pentru transferuri, iar în această vară regula nu o să se schimbe.

Zadok Yohanna, fotbalistul de doar 18 ani, transferat de la AIK Stockholm la Brighton

Brighton, echipă care a obișnuit cu faptul că are un departament de scouting foarte bun, a bifat deja prima mutare a verii, un jucător de doar 18 ani pentru care a plătit nu mai puțin de 28 de milioane de euro. Extrema dreaptă de la AIK Stockholm, Zadok Yohanna, a semnat cu formația din Albion și reprezintă o mare promisiune pentru fotbalul mondial.

Adolescentul nigerian evolua în urmă cu un an în țara natală, la Ikon Allah, acum va avea ocazia să se lupte cu cei mai buni fotbaliști din lume, în cel mai bun campionat de pe planetă, Premier League. Zadok Yohanna a fost legitimat la formația suedeză în ultimul sezon și a fost comparat, ca stil de joc, cu superstarul lui Bayern Munchen, Michael Olise.

Brighton ar putea să mai plătească pentru el încă 2 milioane de euro, sumă reprezentată de bonusurile de performanță trecute în înțelegerea cu cei de la AIK Stockholm, notează jurnalistul german Florian Plettenberg.