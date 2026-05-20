Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva

Arsenal e noua campioană din Premier League și a setat o bornă fantastică odată cu triumful din cel mai tare campionat din Europa. “Tunarii” au ajuns la 14 titluri și au reușit o performanță pe care doar Liverpool, formație cu șase campionate în plus, a mai realizat-o.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal a devenit marți seara campioană în Anglia după o pauză de 22 de ani, după ce Manchester City a obținut doar un punct din confruntarea cu Bournemouth, scor 1-1. “Cetățenii” aveau nevoie să câștige pe Vitality Stadium pentru a duce lupta pentru titlu contra “tunarilor” până în ultima etapă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Arsenal, campioană în 8 decade diferite

Odată cu rezultatul înregistrat de “cetățeni”, Arsenal a devenit campioană în Anglia pentru a 14-a oară și și-a consolidat poziția cu numărul 3 în clasamentul echipelor cu cele mai multe titluri în Albion, după Liverpool și Manchester United (20 fiecare).

În plus, formația din nordul Londrei a setat o bornă remarcabilă pe care doar Liverpool a mai atins-o grație ultimelor două titluri cucerite, cele din 2020 și 2025. Concret, în urma campionatului câștigat în 2026, Arsenal a triumfat în opt decenii diferite în Albion, după cum urmează:

Anii ’30: 1931, 1933, 1934, 1935, 1938;

Anii ’40: 1948;

Anii ’50: 1953;

Anii ’70: 1971;

Anii ’80: 1989;

Anii ’90: 1991, 1998;

Anii ’00: 2002, 2004;

Anii ’20 (din acest secol): 2026.

1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2025/26.

Arsenal are champions of England for the 14th time in their history. 🏆 https://t.co/1KXslJFAWU

— Squawka (@Squawka) May 19, 2026