Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva

Arsenal e noua campioană din Premier League și a setat o bornă fantastică odată cu triumful din cel mai tare campionat din Europa. “Tunarii” au ajuns la 14 titluri și au reușit o performanță pe care doar Liverpool, formație cu șase campionate în plus, a mai realizat-o.
Arsenal a devenit marți seara campioană în Anglia după o pauză de 22 de ani, după ce Manchester City a obținut doar un punct din confruntarea cu Bournemouth, scor 1-1. “Cetățenii” aveau nevoie să câștige pe Vitality Stadium pentru a duce lupta pentru titlu contra “tunarilor” până în ultima etapă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
Arsenal, campioană în 8 decade diferite
Odată cu rezultatul înregistrat de “cetățeni”, Arsenal a devenit campioană în Anglia pentru a 14-a oară și și-a consolidat poziția cu numărul 3 în clasamentul echipelor cu cele mai multe titluri în Albion, după Liverpool și Manchester United (20 fiecare).
În plus, formația din nordul Londrei a setat o bornă remarcabilă pe care doar Liverpool a mai atins-o grație ultimelor două titluri cucerite, cele din 2020 și 2025. Concret, în urma campionatului câștigat în 2026, Arsenal a triumfat în opt decenii diferite în Albion, după cum urmează:
- Anii ’30: 1931, 1933, 1934, 1935, 1938;
- Anii ’40: 1948;
- Anii ’50: 1953;
- Anii ’70: 1971;
- Anii ’80: 1989;
- Anii ’90: 1991, 1998;
- Anii ’00: 2002, 2004;
- Anii ’20 (din acest secol): 2026.
1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2025/26.
Arsenal are champions of England for the 14th time in their history. 🏆 https://t.co/1KXslJFAWU
— Squawka (@Squawka) May 19, 2026
Pentru Arsenal, bucuria din acest sezon poate fi și mai mare în cazul în care va reuși să câștige și Liga Campionilor în finala contra lui Paris Saint-Germain, care va avea loc la Budapesta pe 30 mai, de la ora 19:00.
