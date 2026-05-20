Borna uluitoare atinsă de Arsenal după ce a câștigat titlul. O singură echipă din Anglia a mai reușit așa ceva

Andrei Nicolae Publicat: 20 mai 2026, 8:47

Sărbătoare la stadionul lui Arsenal după câștigarea titlului / Getty Images

Arsenal e noua campioană din Premier League și a setat o bornă fantastică odată cu triumful din cel mai tare campionat din Europa. “Tunarii” au ajuns la 14 titluri și au reușit o performanță pe care doar Liverpool, formație cu șase campionate în plus, a mai realizat-o.

Arsenal a devenit marți seara campioană în Anglia după o pauză de 22 de ani, după ce Manchester City a obținut doar un punct din confruntarea cu Bournemouth, scor 1-1. “Cetățenii” aveau nevoie să câștige pe Vitality Stadium pentru a duce lupta pentru titlu contra “tunarilor” până în ultima etapă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Arsenal, campioană în 8 decade diferite

Odată cu rezultatul înregistrat de “cetățeni”, Arsenal a devenit campioană în Anglia pentru a 14-a oară și și-a consolidat poziția cu numărul 3 în clasamentul echipelor cu cele mai multe titluri în Albion, după Liverpool și Manchester United (20 fiecare).

În plus, formația din nordul Londrei a setat o bornă remarcabilă pe care doar Liverpool a mai atins-o grație ultimelor două titluri cucerite, cele din 2020 și 2025. Concret, în urma campionatului câștigat în 2026, Arsenal a triumfat în opt decenii diferite în Albion, după cum urmează:

  • Anii ’30: 1931, 1933, 1934, 1935, 1938;
  • Anii ’40: 1948;
  • Anii ’50: 1953;
  • Anii ’70: 1971;
  • Anii ’80: 1989;
  • Anii ’90: 1991, 1998;
  • Anii ’00: 2002, 2004;
  • Anii ’20 (din acest secol): 2026.

Pentru Arsenal, bucuria din acest sezon poate fi și mai mare în cazul în care va reuși să câștige și Liga Campionilor în finala contra lui Paris Saint-Germain, care va avea loc la Budapesta pe 30 mai, de la ora 19:00.

