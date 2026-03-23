Cariera milionarului celebru de 30 de ani s-a prăbuşit! Ce a spus despre consumul excesiv de alcool

Jack Grealish (30 de ani) este împrumutat de Manchester City la Everton până la finalul sezonului. Everton are o opţiune de a-l transfera definitiv, dar se pare că Grealish nu va rămâne acolo.

În ultima perioadă s-a discutat despre varianta Wrexham, din vară, pentru Grealish, în cazul în care această echipă ar reuşi să promoveze în Premier League.

Jack Grealish a recunoscut că se distra în momentele nepotrivite atunci când era la Manchester City

Acuzat că ar consuma excesiv alcool, Jack Grealish a recunoscut că, în perioada în care evolua pentru Manchester City, s-a distrat în cele mai nepotrivite momente.

„Oamenii spun: «Îi place să iasă în oraș, îi place să petreacă», iar eu chiar așa fac. Vreau să-mi pot trăi viața și să mă distrez, dar evident că există un moment și un loc pentru asta”, a declarat Jack Grealish pentru Sky Sports.

„Uneori, ca să fiu sincer cu voi, probabil că nu am ales momentele potrivite. La (n.r: Manchester) City, nu m-am ajutat deloc de atâtea ori, spun asta deschis, dar nu cred că totul a fost doar din cauza asta”, a adăugat Grealish.