Cariera milionarului celebru de 30 de ani s-a prăbuşit! Ce a spus despre consumul excesiv de alcool

Jack Grealish (30 de ani) este împrumutat de Manchester City la Everton până la finalul sezonului. Everton are o opţiune de a-l transfera definitiv, dar se pare că Grealish nu va rămâne acolo.
În ultima perioadă s-a discutat despre varianta Wrexham, din vară, pentru Grealish, în cazul în care această echipă ar reuşi să promoveze în Premier League.
Jack Grealish a recunoscut că se distra în momentele nepotrivite atunci când era la Manchester City
Acuzat că ar consuma excesiv alcool, Jack Grealish a recunoscut că, în perioada în care evolua pentru Manchester City, s-a distrat în cele mai nepotrivite momente.
„Oamenii spun: «Îi place să iasă în oraș, îi place să petreacă», iar eu chiar așa fac. Vreau să-mi pot trăi viața și să mă distrez, dar evident că există un moment și un loc pentru asta”, a declarat Jack Grealish pentru Sky Sports.
„Uneori, ca să fiu sincer cu voi, probabil că nu am ales momentele potrivite. La (n.r: Manchester) City, nu m-am ajutat deloc de atâtea ori, spun asta deschis, dar nu cred că totul a fost doar din cauza asta”, a adăugat Grealish.
Cotat în trecut la 100 de milioane de euro şi cumpărat de City de la Aston Villa pentru 117.5 milioane de lire sterline (peste 135 de milioane de euro), Grealish mai valorează în prezent numai 25 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. A pierdut naţionala Angliei, pentru care a evoluat în 39 de meciuri, marcând 4 goluri.
În acest sezon a evoluat în 20 de meciuri în Premier League pentru Everton, marcând 2 goluri şi reuşind 6 assist-uri. O accidentare l-a ţinut departe de teren în ultimele două luni.
Potrivit site-urilor de specialitate, Jack Grealish ar avea o avere de peste 40 de milioane de euro.
