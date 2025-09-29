Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: "Sunt foarte supărat pe mine" - Antena Sport

Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne.

Transferat în 2021 de la Aston Villa pentru 117 milioane de euro, Jack Grealish s-a impus pe flancul stâng al atacului echipei din Manchester încă din primul său sezon, înainte de a se confirma în sezonul istoric 2022-2023 al Manchester City (Liga Campionilor, Premier League, FA Cup), fiind titular în toate meciurile din faza finală a ligii.

Jack Grealish a spus tot despre perioada grea de la Manchester City

Odată cu ascensiunea lui Jérémy Doku în sezonul următor tripletei, atacantul englez, cu un profil total diferit de cel al omologului său belgian, a pierdut treptat încrederea antrenorului său. Pep Guardiola recunoştea în ianuarie 2024 că jucătorul său nu mai era acelaşi ca în sezoanele precedente:

„Îl vreau pe Jack care a câştigat tripleta? Da, îl vreau, dar încerc să fiu sincer cu mine însumi. Am luptat mult pentru el, am luptat mult ca să fie aici. Ştiu că este capabil de asta pentru că l-am văzut. I-am văzut nivelul şi îl vreau, la fiecare antrenament şi la fiecare meci”, a spus el.

Atacantul englez a trecut printr-o perioadă de 392 de zile fără niciun gol între decembrie 2023 şi ianuarie 2025.