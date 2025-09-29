Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: "Sunt foarte supărat pe mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: “Sunt foarte supărat pe mine”

Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: “Sunt foarte supărat pe mine”

Publicat: 29 septembrie 2025, 15:39

Comentarii
Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: Sunt foarte supărat pe mine

Jack Grealish, înaintea unui meci - Profimedia Images

Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferat în 2021 de la Aston Villa pentru 117 milioane de euro, Jack Grealish s-a impus pe flancul stâng al atacului echipei din Manchester încă din primul său sezon, înainte de a se confirma în sezonul istoric 2022-2023 al Manchester City (Liga Campionilor, Premier League, FA Cup), fiind titular în toate meciurile din faza finală a ligii.

Jack Grealish a spus tot despre perioada grea de la Manchester City

Odată cu ascensiunea lui Jérémy Doku în sezonul următor tripletei, atacantul englez, cu un profil total diferit de cel al omologului său belgian, a pierdut treptat încrederea antrenorului său. Pep Guardiola recunoştea în ianuarie 2024 că jucătorul său nu mai era acelaşi ca în sezoanele precedente:

„Îl vreau pe Jack care a câştigat tripleta? Da, îl vreau, dar încerc să fiu sincer cu mine însumi. Am luptat mult pentru el, am luptat mult ca să fie aici. Ştiu că este capabil de asta pentru că l-am văzut. I-am văzut nivelul şi îl vreau, la fiecare antrenament şi la fiecare meci”, a spus el.

Atacantul englez a trecut printr-o perioadă de 392 de zile fără niciun gol între decembrie 2023 şi ianuarie 2025.

Reclamă
Reclamă

Din cauza lipsei de timp de joc, Jack Grealish s-a alăturat lui Everton în perioada de transferuri din vara 2025-2026, sub forma unui împrumut cu opţiune de cumpărare de aproximativ 67 de milioane de euro. Autorul unui început de sezon strălucit cu Everton, atacantul englez s-a confesat fostului său antrenor de la Aston Villa, Tim Sherwood, pentru Sky Sports:

„Oamenii spun: «Îi place să iasă în oraş, îi place să petreacă», şi aşa este. Vreau să-mi trăiesc viaţa şi să mă distrez, dar evident că există un moment şi un loc potrivit pentru asta în cariera mea”, declară Jack Grealish.

„În al doilea an, am câştigat tripla şi a fost un an incredibil. Mi-a plăcut foarte mult. În al treilea an, sunt foarte supărat pe mine şi simt că nu am făcut anumite lucruri corect în acel sezon.”

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
Reclamă

Extrema stângă recunoaşte că ieşirile sale i-au jucat feste, în special în sezonul care a urmat câştigării Ligii Campionilor: „Uneori, să fiu sincer, probabil că nu am ales momentul potrivit. La City, de exemplu, mi s-a întâmplat să nu mă controlez, o spun deschis, dar nu cred că asta a fost singura cauză.”

Ales jucătorul lunii august în Premier League, cu patru pase decisive în cinci meciuri în acest sezon, Jack Grealish afirmă că „revenirea în echipa Angliei rămâne un obiectiv clar”, el nefiind selecţionat din octombrie 2024, dar că prioritatea sa în acest moment este „să aibă performanţe bune cu clubul său şi să le răsplătească încrederea managerului şi suporterilor Everton”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Observator
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”
Fanatik.ro
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”
19:30
Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş
19:16
U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start
19:11
Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele
19:00
OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup!
18:40
Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele”
18:31
Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”