Veste cruntă pentru Mikel Arteta! Jucătorul ratează finala Champions League, dar ar putea lipsi și de la Cupa Mondială

Finalul de sezon este unul destul de complicat pentru Mikel Arteta, care a pierdut un titular important cu două săptămâni înaintea finalei UEFA Champions League.

Ben White s-a accidentat grav în partida de campionat cu West Ham United și riscă să rateze inclusiv prezența la Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena.

Ben White, OUT pentru finala Champions League

Mikel Arteta a primit o veste cruntă la câteva zile după jocul câștigat dramatic pe terenul celor de la West Ham United. Ben White a ieșit accidentat după 28 de minute și verdictul oferit de medici nu este unul îmbucurător.

Ligamentul colateral medial de la genunchi a fost afectat, iar fotbalistul englez nu are nicio șansă să fie recuperat până la finala UEFA Champions League.

Mai mult decât atât, în funcție de gravitatea accidentării, acesta ar putea rata inclusiv prezența la Campionatul Mondial din această vară, ceea ce ar fi o adevărată lovitură pentru cariera sa.