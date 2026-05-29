Liverpool insistă pentru transferul înlocuitorului lui Mohamed Salah, iar Manchester City şi PSG stau la pândă

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 9:09

Yan Diomande e dorit la Liverpool. Foto: Gettyimages

Liverpool caută un înlocuitor pentru Mohamed Salah, cel care se desparte de club în această vară, iar formaţia engleză pare că a găsit deja înlocuitorul perfect, însă are o concurenţă importantă pentru aducerea sa.

“Cormoranii” vor să-l transfere pe Yan Diomande, de la RB Leipzig, extrema de doar 19 ani care a impresionat la primul său sezon în Bundesliga şi astfel a ajuns pe radarul mai multor echipe de top din Europa.

Liverpool insistă pentru transferul lui Yan Diomande

Sezonul recent încheiat din Premier League a adus calificarea celor de la Liverpool în Liga Campionilor, însă cu toate acestea sunt nemulţumiri din partea conducerii care îşi doreşte ca echipa să se lupte pentru trofee. Din cauza acestui motiv, englezii sunt dispuşi să investească din nou masiv pentru a face un lot cât mai competitiv.

Primul post pe care doresc să-l întărească este acela de extremă dreaptă, acolo de unde Mohamed Salah o să plece şi o să lase un gol imens, mai ales că a fost om important în ultimii ani şi chiar a scris istorie pe Anfield Road. Înlocuitorul pentru atacantul egiptean ar fi Yan Diomande, de la RB Leipzig, pentru care Liverpool insistă şi ar urma să plătească undeva în jurul a 100 de milioane de euro, notează jurnalistul Florian Plettenberg.

Totuşi, nemţii nu vor să renunţe uşor la jucător, chiar dacă acesta şi-a exprimat dorinţa de a pleca. Cei de la Leipzig i-au oferit un contract nou, cu un salariu mărit, prin care încearcă să-l convingă să mai rămână măcar un an la echipă.

Manchester City şi PSG stau la pândă în cazul aducerii lui Yan Diomande

De jucătorul ivorian s-au interesat şi alte formaţii, precum Manchester City şi PSG, care însă nu forţează momentan transferul său. Ambele grupări au loturi populate şi încă nu şi-au făcut exact planurile pentru stagiunea viitoare. În cazul lui PSG se va discuta concret după finala Ligii Campionilor, cu Arsenal, despre transferuri.

La Manchester City urmează să fie stabilită strategia, asta pentru lucrurile se schimbă după venirea lui Enzo Maresca în locul lui Pep Guardiola, iar pentru “Cetăţeni” vor fi modificări importante în lot, anticipează presa din Anglia.

